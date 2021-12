Met een brede lach stond Nils van der Poel vrijdag in Salt Lake City de schaatspers te woord na zijn wereldrecord op de 5 kilometer. De Zweed was blij met zijn toptijd, maar had ook zelfspot om zijn trage start.

Van der Poel legde de eerste 200 meter af in 20,17 en was daarmee het traagst van de zestien schaatsers bij de World Cup-wedstrijd op de 5.000 meter. "Het was de traagste 200 meter ooit", lachte hij tegen de NOS.

"Ik had in aanloop naar dit weekend geen oefenstart kunnen doen en moest even op zoek naar mijn ritme", verklaarde hij zijn langzame start. "Daarna heb ik het snel opgepikt, maar mijn tweede ronde was weer veel te snel."

Die tweede volledige ronde ging in 28,07. In de resterende tien rondes reed Van der Poel steeds tussen de 28,1 en 28,6. Dat leidde tot een eindtijd van 6.01,56, waarmee de Scandinaviër het wereldrecord van de Nederlandse Canadees Ted-Jan Bloemen (6.01,86) uit december 2017 uit de boeken reed.

"Ik had het niet echt gepland om hier het wereldrecord aan te vallen", zei Van der Poel. "Ik moest nog even wennen aan de snelheid op deze hoogte. Ik wilde wel voor het record gaan, even kijken hoe ver ik zou komen."

Wereldrecords schaatsen (mannen) 500 meter: Pavel Kulizjnikov - 33,61 (2019)

1.000 meter: Pavel Kulizjnikov - 1.06,69 (2020)

1.500 meter: Kjeld Nuis - 1.40,17 (2019)

5.000 meter: Nils van der Poel - 6.01,56 (2021)

10.000 meter: Nils van der Poel - 12.32,95 (2021)

Nils van der Poel juicht na zijn finish op de 5.000 meter. Nils van der Poel juicht na zijn finish op de 5.000 meter. Foto: ANP

'Niemand zal vandaag gepiekt hebben'

De 26-jarige Zweed reed in februari al een wereldrecord op de 10 kilometer en domineert dit seizoen op de lange afstanden. "Maar als ik naar de uitslagenlijst van vandaag kijk, dan is die vandaag anders dan voorheen", stelde hij vast.

De concurrentie komt inderdaad dichterbij. Patrick Roest werd in Salt Lake City tweede in 6.04,41 en de Italiaan Davide Ghiotto pakte brons met 6.07,27.

Van der Poel verwacht nog een spannende strijd in de rest van het seizoen. "We hebben nog niet het beste gezien van iedereen. Niemand zal vandaag gepiekt hebben, laten we afwachten wat er in februari gebeurd", verwees hij naar de Olympische Winterspelen in Peking.