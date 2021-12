Femke Kok rekende vrijdag met een Nederlands record op de 500 meter af met een moeizame seizoensstart. De sprintster hoopt zaterdag voor het eerst onder de 37 seconden te duiken.

"Ik ben echt superblij met het Nederlands record", zei Kok na de eerste 500 meter bij de World Cup in Salt Lake City tegen de NOS. "Ik had niet echt een idee hoe hard ik nou eigenlijk ging. Toen ik zag dat mijn tijd 37,01 was, was ik natuurlijk heel blij."

Kok werd derde op de eerste 500 meter, achter de Amerikaanse Erin Jackson (36,80) en de Russin Angelina Golikova (36,93). Daardoor stond de 21-jarige Friezin bij de derde wereldbekerwedstrijd van het seizoen voor het eerst op het podium.

"Dit is wel even wat anders dan de vorige World Cups", lachte Kok. "Ik voelde me goed, de trainingen gingen al beter. Ik heb gewerkt aan mijn start en die ging nu een stuk beter. Toch baal ik er ook van dat het geen 36'er was. Morgen is er weer een 500 meter, dan is het een mooie uitdaging om onder de 37 te duiken."

Kok hoopt op snellere start

Kok reed een negen jaar oud Nederlands record uit de boeken. Thijsje Oenema noteerde in 2012 op dezelfde baan in de Verenigde Staten 37,06. De 31-jarige Heerenveense meldde op Twitter dat ze het "heel mooi" vond dat haar jonge provinciegenoot het record verbeterde.

Zelf denkt Kok dat ze zaterdag nog sneller kan. "Ik had op het laatste rechte stuk nog een paar kleine missertjes. Maar ik ben nu wel gewend aan de snelheid hier. Ik hoop dat ik morgen een snellere opening heb, en dat mijn ronde dan even snel is als vandaag", zei ze.

Behalve de tweede 500 meter voor vrouwen, staan zaterdag ook de 1.500 meter (mannen), de 1.000 meter (vrouwen), de massastart (mannen) en ploegenachtervolging (vrouwen) op het programma op de Utah Olympic Oval.