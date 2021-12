Nils van der Poel heeft vrijdag een wereldrecord op de 5.000 meter gereden. De Zweedse schaatser snelde bij de World Cup in Salt Lake City naar een tijd van 6.01,56 en was daarmee sneller dan Ted-Jan Bloemen, die in december 2017 naar 6.01,86 reed.

Begin dit jaar pakte Van der Poel ook al het wereldrecord op de 10.000 meter. Hij is dan ook de grote favoriet voor de 5 en 10 kilometer op de Olympische Spelen begin 2022 in Peking.

De 25-jarige Van der Poel, die Nederlandse grootouders heeft, startte in de voorlaatste rit van de 5 kilometer in Salt Lake City. Bloemen kwam in de slotrit in actie en wilde zijn wereldrecord meteen heroveren, maar hij kwam niet in de buurt. De Nederlandse Canadees finishte in 6.14.473 en daarmee eindigde hij op een teleurstellende achtste plaats.

Patrick Roest maakte wel een goede indruk. Hij snelde in 6.04,41 naar de tweede plek en de Italiaan Davide Ghiotto, die tegen Bloemen reed, werd verrassend derde met een tijd van 6.07,27.

Er kwamen naast Roest nog drie Nederlanders in actie op de 5 kilometer. Jorrit Bergsma (6.09,94) werd zesde, Kars Jansman (6.15,56) tiende en Marwin Talsma (6.15,84) twaalfde.