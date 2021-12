Nils van der Poel heeft vrijdag een wereldrecord op de 5.000 meter gereden. De Zweedse schaatser snelde bij de World Cup in Salt Lake City naar een tijd van 6.01,56 en was daarmee sneller dan Ted-Jan Bloemen, die in december 2017 naar 6.01,86 reed.

In februari pakte Van der Poel ook al het wereldrecord op de 10.000 meter (12.32,95) . Hij is dan ook de grote favoriet voor de 5 en 10 kilometer op de Olympische Spelen begin 2022 in Peking. De 10.000 meter staat dit weekend niet op het programma in Salt Lake City.

De 25-jarige Van der Poel, die Nederlandse grootouders heeft, startte in de voorlaatste rit van de 5 kilometer in Salt Lake City. Bloemen kwam in de slotrit in actie en wilde zijn wereldrecord meteen heroveren, maar hij kwam niet in de buurt. De Nederlandse Canadees finishte in 6.14,47 en daarmee eindigde hij op een teleurstellende achtste plaats.

Patrick Roest maakte wel een goede indruk. Hij snelde in 6.04,41 (zijn tweede tijd ooit) naar de tweede plek en de Italiaan Davide Ghiotto, die tegen Bloemen reed, werd verrassend derde met een tijd van 6.07,27.

Er kwamen naast Roest nog drie Nederlanders in actie op de 5 kilometer. Jorrit Bergsma (6.09,94) werd zesde, Kars Jansman (6.15,56) tiende en Marwin Talsma (6.15,84) twaalfde.

Wereldrecords schaatsen (mannen) 500 meter: Pavel Kulizjnikov - 33,61 (2019)

1.000 meter: Pavel Kulizjnikov - 1.06,69 (2020)

1.500 meter: Kjeld Nuis - 1.40,17 (2019)

5.000 meter: Nils van der Poel - 6.01,56 (2021)

10.000 meter: Nils van der Poel - 12.32,95 (2021)

Nils van der Poel in actie op de 5.000 meter. Foto: EPA

Tegenstander Van der Poel startte veel sneller

Van der Poel dook met zijn 6.01,86 ver onder zijn persoonlijk record van 6.08,39, dat hij in januari nota bene in Heerenveen reed. In Salt Lake City worden doorgaans de snelste tijden van het seizoen gereden, omdat de Utah Olympic Oval op 1.425 meter boven zeeniveau ligt en de lucht er ijler is dan op zeeniveau.

In zijn rit vrijdag in Salt Lake City zag Van der Poel zijn Russische tegenstander Alexander Rumyantsev hard vertrekken, maar na twee ronden nam hij het initiatief over. Met allemaal rondjes laag in de 28 seconden dook Van der Poel onder het recordschema van Bloemen.

Pas in de laatste rondjes gaf Van der Poel iets toe op de toptijd uit 2017, maar op de streep had hij nog 0,3 seconde over. Hij werd zo de eerste Zweedse wereldrecordhouder op de 5.000 meter sinds Jonny Nilsson in 1965 7.33,2 klokte in Oslo.