Yamato Matsui heeft vrijdag de eerste 500 meter bij de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City gewonnen. De Japanner bleef net boven de 34 seconden, maar dat was genoeg voor de overwinning. De Nederlanders stelden teleur in de Utah Olympic Oval.

De 24-jarige Matsui versloeg in zijn rit Dai Dai N'tab en klokte een tijd van 34,04, waarmee hij zijn eerste wereldbekerzege in zijn loopbaan boekte op de 500 meter. Zijn landgenoot Wataru Morishige (34,09) en de Canadees Laurent Dubreuil (34,09) completeerden het podium.

De Nederlanders konden geen hoge ogen gooien op de 500 meter. Hein Otterspeer was de beste Nederlander met een zevende plaats. De Zuid-Hollander klokte 34,36. Daarmee reed hij een nieuw persoonlijk record.

Kai Verbij en N'tab stelden teleur door allebei 34,47 te rijden, waarmee ze respectievelijk als elfde en twaalfde eindigden. Twee weken geleden werd N'tab nog zesde op de tweede 500 meter bij de wereldbekerwedstrijd in Stavanger. Op de eerste 500 meter in Noorwegen werd Verbij achtste. Merijn Scheperkamp reed met 34,48 een nieuw persoonlijk record (dertiende).

Opmerkelijk genoeg werd de snelste 500 meter van de dag gereden in de B-groep. Gao Tingyu klokte daar 33,96. Daarmee was de Chinees, die vorige maand de eerste wereldbekerwedstrijd in Polen over 500 meter had gewonnen, de enige rijder die onder de 34 seconden dook. Hij moest in de B-groep rijden, omdat hij de World Cup in Stavanger had overgeslagen.

Pavel Kulizhnikov kwam er helemaal niet aan te pas in Salt Lake City. De tweevoudig wereldkampioen op de 500 meter reed 34,76 en eindigde daarmee op een negentiende en voorlaatste plaats. Ook bij de eerste twee wereldbekerwedstrijden moest de Rus genoegen nemen met een plek in de staart van de ranglijst.