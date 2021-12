Femke Kok heeft vrijdag in Salt Lake City het bijna negen jaar oude Nederlands record op de 500 meter gebroken. De Friezin klokte in de Utah Olympic Oval een tijd van 37,01 seconden, waarmee ze vijf honderdste van een seconde sneller was dan Thijsje Oenema in januari 2013 en derde werd. Later op de avond won Irene Schouten de 3.000 meter en ook zij reed een Nederlands record (3.52,89), waarmee ze bijna het wereldrecord verbrak.

Alleen de Amerikaanse winnares Erin Jackson (36,80) en de Russische nummer twee Angelina Golikova (36,93) waren op de 500 meter sneller dan de 21-jarige Kok en slechtten als enige rijders de grens van 37 seconden. Voor Jackson, die dit seizoen de revelatie is op de 500 meter, is het alweer haar vierde overwinning op de kortste afstand in het wereldbekerseizoen.

De 21-jarige Kok deed 10,49 seconden over de eerste 100 meter in haar rit tegen de Belarussische Hanna Nifantava en klokte vervolgens 26,52 over de volle ronde. Met haar 37,01 dook de rijder van Team Reggeborgh bovendien zeven honderdste van een seconde onder haar persoonlijk record.

Voor Kok was het haar eerste podiumplaats van het wereldbekerseizoen. De Nederlandse vertolkte drie weken geleden een bijrol bij de eerste wedstrijd in het Poolse Tomaszów Mazowiecki. Twee weken geleden stond ze niet fit aan de start in Stavanger, waardoor ze buiten de top tien eindigde.

Jutta Leerdam kwam bij lange na niet aan de tijd van Kok. De rijder van Team Worldstream-Corendon noteerde 37,22. Ze moest genoegen nemen met een zevende plaats.

In de B-categorie ging Dione Voskamp met de zege aan de haal. De rijder van Team Worldstream-Corendon klokte een tijd van 37,65 seconden, waarmee ze onder haar persoonlijk record dook. In diezelfde divisie eindigde Marrit Fledderus met 38,23 als achtste.

Schouten komt net niet aan record Sáblíková

In Salt Lake City worden doorgaans de snelste tijden van het seizoen gereden, omdat de Utah Olympic Oval op 1.425 meter boven zeeniveau ligt en de lucht er ijler is dan op zeeniveau.

Schouten kwam vrijdag op de 3.000 meter zelfs bijna tot een wereldrecord. Met haar 3.52,89 was ze net iets langzamer dan Martina Sáblíková, die in 2019 3.52,02 klokte. Het Nederlands record van Esmee Visser, 3.54,02, reed Schouten na bijna drie jaar wel uit de boeken. De 29-jarige Schouten liet zo zien dat haar trainingskamp weg van het ijs op het Spaanse Tenerife geen gevolgen heeft gehad voor haar vorm. Ze maakte het hele seizoen al indruk.

Regerend wereldkampioene Antoinette de Jong werd met een persoonlijk record van 3.55,19 tweede en de Noorse Ragne Wiklund eindigde als derde in 3.55,51. De Jong versloeg in haar rit ploeggenote Joy Beune, die met een persoonlijk record van 3.57,09 zevende werd. Olympisch kampioen Carlijn Achtereekte eindigde met 4.00,38 als veertiende en Sanne in 't Hof werd met een persoonlijk record van 4.03,19 zestiende en laatste.

De World Cup in Salt Lake City is de voorlaatste wedstrijd van het wereldbekerseizoen. Bij de World Cups worden de startbewijzen per land verdeeld voor de Olympische Winterspelen in Peking.