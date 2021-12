Femke Kok heeft vrijdag in Salt Lake City het bijna negen jaar oude Nederlands record op de 500 meter gebroken. De Friezin klokte in de Utah Olympic Oval een tijd van 37,01 seconden, waarmee ze vijf honderdste van een seconde sneller was dan Thijsje Oenema in januari 2013 en derde werd. Erin Jackson won opnieuw.

De 21-jarige Kok deed 10,49 seconden over de eerste 100 meter in haar rit tegen de Belarussische Hanna Nifantava en klokte vervolgens 26,52 over de volle ronde. Met haar 37,01 dook de rijder van Team Reggeborgh bovendien zeven honderdste van een seconde onder haar persoonlijk record.

Voor Kok was het haar eerste podiumplaats van het wereldbekerseizoen. De Nederlandse vertolkte drie weken geleden een bijrol bij de eerste wedstrijd in het Poolse Tomaszów Mazowiecki. Twee weken geleden stond ze niet fit aan de start in Stavanger, waardoor ze buiten de top tien eindigde.

Alleen winnares Erin Jackson (36,80) en nummer twee Angelina Golikova (36,93) waren sneller dan Kok en slechtten als enige rijders de grens van 37 seconden. Voor de Amerikaanse Jackson, die dit seizoen de revelatie is op de 500 meter, is het alweer haar vierde overwinning op de 500 meter in het wereldbekerseizoen.

In Salt Lake City worden doorgaans de snelste tijden van het seizoen gereden, omdat de Utah Olympic Oval op 1.425 meter boven zeeniveau ligt en de lucht er ijler is dan op zeeniveau.

Jutta Leerdam was twee tiende van een seconde langzamer dan Femke Kok. Foto: Pro Shots

Leerdam geeft flink toe op Kok

Jutta Leerdam kwam bij lange na niet aan de tijd van Kok. De rijder van Team Worldstream-Corendon noteerde 37,22 en was twee tiende van een seconde langzamer dan haar landgenote. Ze moest genoegen nemen met een zevende plaats.

In de B-categorie ging Dione Voskamp met de zege aan de haal. De rijder van Team Worldstream-Corendon klokte een tijd van 37,65 seconden, waarmee ze onder haar persoonlijk record dook. In diezelfde divisie eindigde Marrit Fledderus met 38,23 als achtste.

De World Cup in Salt Lake City is de voorlaatste wedstrijd van het wereldbekerseizoen. Bij de World Cups worden de startbewijzen per land verdeeld voor de Olympische Winterspelen in Peking. Nederland staat er op de 500 meter bij de vrouwen goed voor.