Bondscoach Jan Coopmans van de Nederlandse schaatsploeg is donderdag tijdens een training voor de World Cup in Salt Lake City hard ten val gekomen. Hij belandde met zijn hoofd op het ijs en is uit voorzorg naar een ziekenhuis in de Amerikaanse stad gebracht.

Volgens Schaatsen.nl kwam de 64-jarige Limburger aan het slot van de ochtendtraining met zijn achterhoofd op het ijs terecht nadat hij van achteren was aangereden door een Poolse schaatsster. Coopmans was even buiten bewustzijn, maar snel weer bij kennis.

"Dit was een serieuze klap", zegt technisch directeur Remy de Wit van de KNSB. De Wit, die de botsing van dichtbij zag gebeuren, vreest dat Coopmans mogelijk een zware hersenschudding heeft opgelopen.

"Gelukkig waren er heel snel allerlei hulpverleners ter plaatse. De fysiotherapeut van Team Zaanlander verleende direct assistentie, onze bondsarts Rik van der Kolk schoot er op af en ook veel schaatsers wilden Jan oppakken. Het was geen fijn beeld."

Het is nog niet bekend wat Coopmans heeft overgehouden aan zijn val op het ijs. Hij wordt momenteel onderzocht in het ziekenhuis.

Coopmans is bij de schaatsbond verantwoordelijk voor de ploegonderdelen, waaronder de ploegachtervolging, de massastart en de teamsprint.