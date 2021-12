Van vrijdag tot en met zondag wordt in Salt Lake City de derde wereldbekerwedstrijd van het schaatsseizoen verreden. Een overzicht van het programma, de wereldbekerstanden en de Nederlandse deelnemers op de snelle baan in de Verenigde Staten. De genoemde tijden zijn de tijden in Nederland.

Programma

Vrijdag 3 december

20.30 uur: Eerste 500 meter vrouwen

20.58 uur: Eerste 500 meter mannen

21.37 uur: 3.000 meter vrouwen

22.35 uur: 5.000 meter mannen

Zaterdag 4 december

20.30 uur: Tweede 500 meter vrouwen

21.07 uur: 1.500 meter mannen

21.56 uur: 1.000 meter vrouwen

22.40 uur: Massastart mannen

23.04 uur: Ploegenachtervolging vrouwen

Zondag 5 december

20.30 uur: Tweede 500 meter mannen

21.07 uur: 1.500 meter vrouwen

21.57 uur: 1.000 meter mannen

22.41 uur: Massastart vrouwen

23.05 uur: Ploegenachtervolging mannen

In Salt Lake City is het acht uur vroeger dan in Nederland.

Wereldbekerstanden

500 meter vrouwen

1. Erin Jackson (VS) - 234 punten

7. Jutta Leerdam - 137 punten

10. Femke Kok - 125 punten

16. Michelle de Jong - 100 punten

500 meter mannen

1. Laurent Dubreuil (Can) - 216 punten

8. Kai Verbij - 129 punten

9. Dai Dai N'tab - 120 punten

12. Merijn Scheperkamp: 117 punten

1.000 meter vrouwen

1. Brittany Bowe (VS) - 120 punten

4. Jutta Leerdam - 83 punten

6. Ireen Wüst - 70 punten

13. Femke Kok - 55 punten

1.000 meter mannen

1. Thomas Krol - 114 punten

2. Kjeld Nuis - 96 punten

3. Hein Otterspeer - 94 punten

4. Kai Verbij - 90 punten

1.500 meter vrouwen

1. Miho Takagi (Jap) - 120 punten

2. Ireen Wüst - 97 punten

6. Antoinette de Jong - 79 punten

10. Irene Schouten - 68 punten

1.500 meter mannen

1. Ning Zhongyan (Chn) - 114 punten

6. Kjeld Nuis - 74 punten

9. Thomas Krol - 65 punten

15. Patrick Roest - 55 punten

3.000/5.000 meter vrouwen

1. Irene Schouten - 120 punten

7. Antoinette de Jong - 72 punten

8. Joy Beune - 70 punten

5.000/10.000 meter mannen

1. Nils van der Poel (Zwe) - 120 punten

3. Jorrit Bergsma - 97 punten

4. Patrick Roest - 80 punten

10. Marwin Talsma - 65 punten

Massastart vrouwen

1. Irene Schouten - 180 punten

3. Marijke Groenewoud - 146 punten

Massastart mannen

1. Masahito Obayashi (Jap) - 158 punten

10. Jorrit Bergsma - 111 punten

24. Bart Hoolwerf - 29 punten

Ploegenachtervolging vrouwen

1. Canada - 120 punten

3. Nederland - 96 punten

Ploegenachtervolging vrouwen

1. Nederland - 120 punten

Voorwaarden om negen mannen en negen vrouwen op Spelen te krijgen 500, 1.000 en 1.500 meter: Drie Nederlanders in top twintig van World Cup-klassement

3 kilometer (vrouwen) en 5 kilometer (mannen): Drie Nederlanders in top veertien van World Cup-klassement lange afstanden

5 kilometer (vrouwen) en 10 kilometer (mannen): Twee Nederlanders in top acht World Cup-klassement lange afstanden of bij de vier tijdsnelsten

Massastart: Twee Nederlanders in top 24 World Cup-klassement

Ploegenachtervolging: Nederland moet in top zes van World Cup-klassement komen

Nederlandse deelnemers

Vrouwen

500 meter: Jutta Leerdam, Femke Kok, Michelle de Jong, Dione Voskamp en Marrit Fledderus

1.000 meter: Jutta Leerdam, Femke Kok, Ireen Wüst, Marrit Fledderus en Lotte van Beek

1.500 meter: Antoinette de Jong, Ireen Wüst, Irene Schouten, Jorien ter Mors en Marijke Groenewoud

3.000 meter: Irene Schouten, Antoinette de Jong, Carlijn Achtereekte, Joy Beune en Sanne in 't Hof

Ploegenachtervolging: Ireen Wüst, Irene Schouten, Melissa Wijfje, Marijke Groenewoud en Merel Conijn (inclusief twee reserves)

Massastart: Irene Schouten en Marijke Groenewoud

Mannen:

500 meter: Kai Verbij, Merijn Scheperkamp, Hein Otterspeer, Dai Dai N'tab en Tijmen Snel

1.000 meter: Kai Verbij, Hein Otterspeer, Thomas Krol, Kjeld Nuis en Merijn Scheperkamp

1.500 meter: Thomas Krol, Kjeld Nuis, Patrick Roest, Jan Blokhuijsen en Wesly Dijs

5.000 meter: Jorrit Bergsma, Patrick Roest, Marwin Talsma, Marcel Bosker, Kars Jansman

Ploegenachtervolging: Jan Blokhuijsen, Victor Ramler, Marwin Talsma, Marcel Bosker en Kars Jansman (inclusief twee reserves)

Massastart: Jorrit Bergsma en Bart Hoolwerf