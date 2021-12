Een wereldbeker op de snelste ijsbaan ter wereld betekent een gerede kans op wereldrecords. Een overzicht van de toptijden die de schaatsers van vrijdag tot en met zondag kunnen aanvallen in Salt Lake City.

500 meter

Huidige wereldrecord bij de mannen: Pavel Kulizhnikov (Rus): 33,61 (9 maart 2019, Salt Lake City)

Huidige wereldrecord bij de vrouwen: Lee Sang-hwa (ZKo): 36,36 (16 november 2013, Salt Lake City)

De toptijd op de 500 meter bij de vrouwen staat al meer dan acht jaar en is daarmee verreweg het meest belegen wereldrecord op een olympische afstand. De Japanse Nao Kodaira kwam in maart 2019 heel dichtbij in Calgary (36,39) en krijgt deze week twee nieuwe kansen. De Amerikaanse Erin Jackson maakte dit seizoen al indruk met drie wereldbekerzeges en zal op haar thuisbaan ook willen uithalen.

Lee Sang-hwa poseert in 2013 met haar wereldrecord. Lee Sang-hwa poseert in 2013 met haar wereldrecord. Foto: Pro Shots

1.000 meter

Huidige wereldrecord bij de vrouwen: Brittany Bowe (VS): 1.11,61 (9 maart 2019, Salt Lake City)

Huidige wereldrecord bij de mannen: Pavel Kulizhnikov (Rus): 1.05,69 (15 februari 2020, Salt Lake City)

Thomas Krol, Kjeld Nuis, Hein Otterspeer en Kai Verbij domineren dit seizoen de 1.000 meter, maar een Nederlands wereldrecord op de kilometer is niet heel waarschijnlijk. De Nederlanders moeten pas over een maandje pieken, bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen (26-30 december). Bovendien staat de toptijd van Kulizhnikov ontzettend scherp. De Rus, die dit seizoen voorlopig heel matig voor de dag komt, haalde vorig jaar bij de WK afstanden bijna een halve seconde af van het oude wereldrecord van Nuis (1.06,18).

Pavel Kulizhnikov reed in februari 2020 een ontzettend sterk wereldrecord in Salt Lake City. Pavel Kulizhnikov reed in februari 2020 een ontzettend sterk wereldrecord in Salt Lake City. Foto: Pro Shots

1.500 meter

Huidige wereldrecord bij de mannen: Kjeld Nuis (Ned): 1.40,17 (10 maart 2019, Salt Lake City)

Huidige wereldrecord bij de vrouwen: Miho Takagi (Jap): 1.49,84 (10 maart 2019, Salt Lake City)

Ireen Wüst heeft maar één hiaat op haar meterslange erelijst: ze schaatste nog nooit een wereldrecord. De 1.500 meter van zondag is mogelijk haar laatste kans. "Misschien heb ik wel de dag van mijn leven. Maar ik ga er niet van uit dat het gaat lukken. De piek ligt op het OKT", zei Wüst na de wereldbeker in Stavanger tegen de NOS.

De Japanse Miho Takagi is de wereldrecordhoudster op de 1.500 meter. De Japanse Miho Takagi is de wereldrecordhoudster op de 1.500 meter. Foto: Pro Shots

3.000/5.000 meter

Huidige wereldrecord 3.000 meter vrouwen: Martina Sáblíková (Tsj): 3.52,02 (9 maart 2019, Salt Lake City)

Huidige wereldrecord 5.000 meter mannen: Ted-Jan Bloemen (Can): 6.01,86 (10 december 2017, Salt Lake City)

Nils van der Poel reed vorig seizoen bij de WK afstanden in Heerenveen een indrukwekkend wereldrecord op de 10 kilometer en moet in staat zijn om vrijdag op de snellere baan van Salt Lake City een toptijd op de 5 kilometer te rijden. De vraag is of de Zweed daar vol voor wil gaan, twee maanden voor de Olympische Spelen van Peking (4-20 februari 2022).

Nils van der Poel reed in februari een wereldrecord op de 10 kilometer. Nils van der Poel reed in februari een wereldrecord op de 10 kilometer. Foto: Pro Shots

Ploegenachtervolging

Huidige wereldrecord bij de vrouwen: Japan (Nana Takagi, Miho Takagi en Ayano Sato): 2.50,76 (14 februari 2020, Salt Lake City)

Huidige wereldrecord bij de mannen: Nederland (Sven Kramer, Douwe de Vries en Marcel Bosker): 3.34,68 (15 februari 2020, Salt Lake City)

De ploegenachtervolging lijkt deze week de belangrijkste kandidaat voor een wereldrecord. De huidige toptijden werden gereden bij de WK afstanden van februari vorig jaar en er zit nog wel wat rek in bij dit nog relatief nieuwe onderdeel.

De 5 kilometer voor vrouwen en de 10 kilometer voor mannen worden dit weekend niet geschaatst in Salt Lake City. Op de massastart wordt geen wereldrecord bijgehouden.