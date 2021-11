De Nederlandse shorttrackers slaagden de afgelopen weken glansrijk in hun missie om het maximale aantal startplekken voor de Olympische Winterspelen te veroveren. De ploeg van kopvrouw Suzanne Schulting lijkt klaar voor een recordaantal medailles in Peking.

Jeroen Otter vergelijkt zichzelf graag met Rupsje Nooitgenoeg, omdat zijn honger naar succes nooit gestild is. Maar met een totaal van negentien medailles (zie tabel hieronder) kan de bondscoach van de Nederlandse shorttrackploeg niet anders dan trots terugkijken op vier zware wereldbekerwedstrijden op twee verschillende continenten.

"Het is geweldig dat we gemiddeld bijna vijf keer per World Cup op het podium hebben gestaan", zegt Otter. "Ik zal als coach altijd ruimte voor verbetering zien, maar laten we eerlijk zijn: als we over twee maanden bij de Spelen vier of vijf medailles winnen, zullen we allemaal heel blij zijn."

Sjinkie Knegt zorgde in 2014 bij de Winterspelen van Sotsji voor een primeur door als eerste Nederlander een olympische shorttrackmedaille te veroveren (brons op de 1.000 meter). Vier jaar later in Zuid-Korea was er de eerste Nederlandse olympische titel (Schulting op de 1.000 meter) en ging het team van Otter naar huis met een recordaantal van vier plakken (één keer goud, twee keer zilver en één keer brons).

Inmiddels is de ploeg zo sterk, ook in de breedte, dat Nederland volgend jaar februari bij de Spelen van Peking op alle negen shorttrackonderdelen bij de favorieten voor goud zal horen, of in ieder geval bij de kanshebbers voor een medaille. "We hebben de afgelopen twaalf jaar heel hard gewerkt om in deze situatie te komen", aldus Otter, die sinds 2010 bondscoach is.

"Toen ik begon wilde ik dat onze problemen lúxeproblemen zouden worden. Dat we geen idee hebben wie we mee moeten nemen naar de Spelen, omdat we zoveel geweldige rijders hebben. Dat we bij elke wedstrijd spanning voelen, omdat we iets te verliezen hebben in plaats van iets te winnen. Die droom is inmiddels uitgekomen. Maar nu dromen we alweer verder, zo werkt het ook."

Nederlandse medailles in wereldbeker Peking: twee keer goud (Schulting 1.000 meter, relay mannen), twee keer zilver (mixed relay, relay vrouwen)

Nagoya: twee keer goud (Schulting 1.500 meter, relay vrouwen), twee keer zilver (De Laat 1.000 meter, Schulting 1.000 meter), één keer brons (Velzeboer, 1.000 meter)

Debrecen: vier keer goud (Schulting 500, 1.000 en 1.500 meter, relay vrouwen), één keer brons (De Laat 1.000 meter)

Dordrecht: twee keer goud (mixed relay, relay vrouwen), één keer zilver (Knegt, 1.500 meter), twee keer brons (Schulting, 1.000 en 1.500 meter)

'Het blijft spannend tot ik in het vliegtuig zit'

Door de goede prestaties in de wereldbeker mag Nederland met het maximale aantal van vijf vrouwen en vijf mannen meedoen in Peking. Voorlopig zijn alleen Schulting (op de 1.000 en 1.500 meter) en Itzhak de Laat (op de 1.000 meter) zeker van een olympisch ticket. De andere acht namen worden gekozen door de selectiecommissie shorttrack, waarin Otter een belangrijke rol heeft, en uiterlijk op 17 januari bekendgemaakt.

Dat betekent dat rijders als Jens van 't Wout nog een paar weken in spanning moeten zitten. De net twintigjarige shorttracker is een van de vele talenten in de selectie van Otter die de afgelopen weken bewezen dat ze al mee kunnen doen met de wereldtop.

Van 't Wout kreeg zondag in Dordrecht zelfs de belangrijke taak om als slotrijder te fungeren bij de mixed relay. De eerstejaars senior stelde het goud voor Nederland veilig door in de laatste rondes de Hongaarse wereldkampioen op de 1.000 meter Shaolin Sándor Liu achter zich te houden.

"Het gevoel dat ik had toen ik mijn schaats als eerste over de finish drukte, was echt fantastisch. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt", zegt Van 't Wout, die op de individuele nummers ook een goede indruk maakte door in zijn eerste wereldbekerseizoen drie B-finales te halen.

Toch durft Van 't Wout nog niet hardop uit te spreken dat hij zeker is van de Spelen. "We hebben nu eenmaal zoveel goede rijders in ons team, het zit allemaal heel dicht bij elkaar. Er komt nog een NK (op 31 december en 2 januari, red.) daar zal ook nog naar gekeken worden. Het blijft spannend tot ik in het vliegtuig naar Peking zit."