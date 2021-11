De Nederlandse shorttrackers hebben zondag bij het nieuwe onderdeel mixed relay hun eerste gouden medaille veroverd bij de wereldbeker in Dordrecht. Suzanne Schulting pakte brons op de 1.000 meter en bleef zo voor het eerst dit seizoen zonder individuele zege bij een World Cup-weekend. Met de vrouwenploeg pakte ze wel goud op de relay.

Nederland boekte in de lege Sportboulevard zijn eerste wereldbekerzege van het seizoen op de mixed relay. Schulting, Selma Poutsma, Sjinkie Knegt en Jens van 't Wout reden het grootste deel van de 2 kilometer op kop en bleven Hongarije (zilver) en China (brons) voor.

Knegt nam in de finale de plek in van Itzhak de Laat, die een half uur voor de eindstrijd samen met Schulting, Poutsma en Van 't Wout als eerste was geëindigd in de halve finales.

De mixed relay staat begin volgend jaar bij de Winterspelen van Peking (4-20 februari) voor het eerst op het olympische programma. Nederland eindigt achter China als tweede in het wereldbekerklassement en plaatst zich daarmee voor de Spelen op dit onderdeel.

Ook op de relay voor vrouwen was er succes voor Nederland. Poutsma, Schulting, Yara van Kerkhof en Xandra Velzeboer waren Canada te snel af over 3.000 meter en boekten daarmee hun derde zege op rij in het wereldbekerseizoen. Bij de eerste wedstrijd in Peking was er nog zilver voor Nederland. De mannen waren al vroeg in het toernooi uitgeschakeld.

Suzanne Schulting baalt na haar finish op de 1.000 meter Suzanne Schulting baalt na haar finish op de 1.000 meter Foto: ANP

Schulting op podium door straf voor Poolse

Eerder op zondag greep Schulting naast de zege op de 1.000 meter. De olympisch kampioene op deze afstand zakte tijdens de finale langzaam naar achteren en kon in de slotfase niet meer opschuiven.

Schulting kwam als vierde over de streep, maar door een straf voor de Poolse Natalia Maliszewska mocht de Friezin toch nog naar het podium. Het goud ging naar de Zuid-Koreaanse Choi Min-jeong en de Canadese Kim Boutin pakte zilver.

Schulting won bij de eerste drie wereldbekers van dit seizoen vijf van de acht individuele nummers waaraan ze meedeed. Ze pakte in Peking goud op de 1.000 meter, in Nagoya won ze de 1.500 meter en vorige week was ze in Debrecen de beste op de 500, 1.000 én 1.500 meter.

In Dordrecht ging het dit weekend wat moeizamer. De olympisch kampioene op de 1.000 meter eindigde zaterdag als derde op de 1.500 meter en als vierde op de 500 meter.

Schulting was zondag de enige Nederlander met een finaleplek op de 1.000 meter. Xandra Velzeboer eindigde als vierde in haar halve finale en dat was niet genoeg om de A-finale te bereiken. Ze werd wel eerste in de B-finale. Bij de mannen strandde De Laat eveneens in de halve finales.