Suzanne Schulting maakt zich geen zorgen nadat er zaterdag in Dordrecht een einde is gekomen aan haar fraaie zegereeks in het wereldbekerseizoen. Na de vier gouden medailles van vorige week in Debrecen werd de Friezin in eigen land 'slechts' derde op de 1.500 meter en vierde op de 500 meter.

De tranen rolden bij Schulting over de wangen toen ze na de relay van het ijs in de Sportboulevard in Dordrecht stapte. In de uren daarvoor was ze ten val gekomen in de finale van de 500 meter en voor het eerst sinds de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen, eind oktober in Peking, geklopt op de 1.500 meter (derde).

"Maar het zijn geen tranen van teleurstelling", benadrukte Schulting toen ze de pers geëmotioneerd te woord stond. "Alle spanning van de dag komt eruit. Ik sta onder een enorme druk. Soms vind ik het even lekker om dat eruit te laten komen. Het was heel erg zwaar."

Na haar zegetocht in Hongarije voedde Schulting het hooggespannen verwachtingspatroon in eigen land door te zeggen dat ze liefst vijf keer goud wilde winnen in Dordrecht, op de 500, 1.000 en 1.500 meter, de relay voor vrouwen en de mixed relay. Na de derde dag van de World Cup in de Sportboulevard kon dat gehoopte scenario de prullenbak in.

En dat knaagde zichtbaar aan de winnaar in Schulting. "Ik wil ook winnen met een potje ganzenborden en mens-erger-je-niet. Ik hoor constant in de pers dat ik goud moet winnen en dan doe ik er een schepje bovenop. Dat is niet erg, ik geniet er soms ook wel van. Maar ik ben uiteindelijk ook maar een mens."

'Wil niet zeggen dat ik op ben'

De finale van de 1.500 meter was voor Schulting alweer haar negende race in drie dagen, nadat ze vorige week liefst achttien races had gereden in Debrecen. Volgens bondscoach Jeroen Otter heeft het weekend in Hongarije "erin gehakt" bij Schulting, die in Nederland slechts één dag had om bij te komen van haar zegereeks.

Schulting zelf wil de vermoeidheid in eerste instantie niet als verklaring aanvoeren, omdat het niet in haar karakter zit om met excuses te komen. Met een tijd van 42,33 seconden in de halve finales van de 500 meter brak ze immers nog het nationale record. "Ik sta hier aan de start, dus ik wil het beste uit mezelf halen. Ik wil niet zeggen dat ik op ben."

"Misschien heb ik wat minder power dan vorig weekend", zegt ze na lang aarzelen. "Maar we moeten daar niet zo'n probleem van maken. Ik moet kijken of ik met deze benen nog steeds mijn trucje kan doen."

Volgens bondscoach Jeroen Otter had Suzanne Schulting zichzelf opgeblazen op de 1.500 meter.

'Suzanne is de grote jachttrofee'

In de halve finales van de 1.500 meter werd voor het eerst duidelijk dat aan de hegemonie van Schulting mogelijk een einde zou komen. Ze ging lang in een moordend tempo aan kop, maar werd in de laatste ronden voorbijgestreefd door de Zuid-Koreanen Choi Min-jeong en Seo Whi-min, die een pact leken te hebben gesmeed om Schulting te kunnen verslaan. In de finale overkwam de Friezin hetzelfde.

"Ik heb het vandaag ook weer tegen Suus gezegd: jij bent de grote jachttrofee. De anderen jagen op jou en willen dat gewei aan hun muur kunnen hangen", aldus Otter.

De bondscoach was opvallend genoeg kritischer van toon dan Schulting, die "tevreden" met brons was. "Ze is met de neus op de feiten gedrukt", zei Otter. "Je kunt niet met je krachten smijten. In het begin ging ze aanvallen en op alles reageren. Het leek net of ze open zenuwen had. Dat kost veel te veel energie, ze was een schietschijf. Maar ze wordt hier wel sterker van."

Otter nam Schulting haar val in de finale van de 500 meter niet kwalijk. De regerend wereldkampioene ging onderuit toen ze Arianna Fontana wilde passeren en verspeelde daarmee een podiumplaats. "Dat is all in the game. Ze ging voor goud, geen gezeik. Ze moet de volgende keer beseffen dat ze wat terughoudender moet zijn."