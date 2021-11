Sjinkie Knegt bewees zaterdag met een tweede plek op de 1.500 meter bij de wereldbeker in Dordrecht dat hij nog steeds een medaillekandidaat is voor de Olympische Spelen van Peking. En dat terwijl de 32-jarige shorttracker eigenlijk gepasseerd was door bondscoach Jeroen Otter.

Vlak na de finale van de 1.500 meter, waarin hij Knegt voor de tweede keer binnen een uur een ouderwets sterke race had zien rijden, zocht Otter zijn pupil met een grote glimlach op. "Je hebt af en toe een schop onder je kont nodig", zei de bondscoach met een knipoog. "Dat blijkt nu maar weer."

Knegt kende tot zaterdag een zeer ongelukkig wereldbekerseizoen, dat werd gedomineerd door ongelukkige diskwalificaties, valpartijen en matige resultaten. Het leidde eerder deze week tot de opvallende beslissing van Otter om de wereldkampioen van 2015 geen startrecht te gunnen op de drie individuele afstanden in Dordrecht.

Door pech bij Sven Roes - de jonge Nederlander viel woensdag hard bij de training en liep een enkelblessure op - mocht Knegt toch de 1.000 en de 1.500 meter rijden. De Fries profiteerde op die laatste afstand optimaal van zijn onverwachte invalbeurt. In de halve finale flitste Knegt zaterdag als in zijn beste dagen van de laatste naar de eerste plaats, waarna hij in de eindstrijd zilver pakte achter de sterke Chinees Ren Ziwei.

"Natuurlijk was ik extra geprikkeld en gretiger dan ooit door het besluit van Jeroen. Het is nooit leuk als je aan de kant wordt gezet, dat zal elke topsporter hebben", aldus Knegt. "Eerst was het een flinke teleurstelling, maar ik had het geluk dat ik alsnog mocht starten door de blessure van Sven. Daardoor kon ik fantastisch revanche nemen."

137 Knegt pakt eerste medaille sinds 2018: 'Ik voel mij weer de oude'

Eerste medaille sinds ongeluk

De gebalde vuisten waarmee Knegt zijn zege in de halve finale en zijn tweede plek in de finale vierde, verraadden de opluchting bij de 'Schicht van Bantega'.

Sinds zijn ongeluk met een houtkachel in januari 2019 is Knegt bezig om terug te komen aan de wereldtop. Nu, amper twee maanden voor de start van de Spelen van Peking (4-20 februari 2022), heeft hij met zijn zilveren plak een tastbaar bewijs dat hij zijn oude niveau op zijn minst nog kan evenaren.

"Het is fantastisch dat ik na zo'n lange tijd weer een medaille heb gepakt", zei de drievoudig Europees kampioen, die in december 2018 voor het laatst op het podium had gestaan bij een wereldbekerwedstrijd. "Er zijn zoveel dagen geweest dat het niet lukte, zeker de laatste weken ging het niet zoals ik wenste. Daarom ben ik opgelucht en blij dat vandaag wél alles op zijn plek viel."

Knegt wilde nog niet zeggen dat hij weer helemaal de oude Sjinkie is, de shorttracker die in het vorige decennium vele grote toernooien domineerde en een karrenvracht aan medailles won bij WK's en EK's.

"Fysiek en mentaal ben ik weer 100 procent, maar ik heb niet altijd genoeg souplesse op het ijs. Soms is het er wel, zoals vandaag. Maar het moet élke dag goed gaan. Dat is nog niet het geval, maar zo'n prestatie als hier in Dordrecht geeft me natuurlijk wel de bevestiging dat ik het nog kan. Hopelijk heb ik in februari in Peking ook een paar van dit soort dagen. Want de oude Sjinkie zal niet genoeg zijn om straks medailles te winnen op de Spelen. Ik zal beter moeten zijn dan in het verleden."