Sjinkie Knegt heeft zaterdag bij de wereldbekerwedstrijd in Dordrecht zijn eerste individuele medaille in ruim drie jaar tijd gewonnen. De Fries pakte op knappe wijze zilver op de 1.500 meter. Suzanne Schulting werd bij de vrouwen na vier wereldbekerzeges op rij verslagen op de schaatsmijl en moest zich tevredenstellen met de derde plaats.

De 32-jarige Knegt moest alleen de ongenaakbare winnaar Ziwei Ren voorlaten en hield de andere tegenstanders ruim achter zich, waardoor hij zijn eerste individuele medaille sinds oktober 2018 veroverde. Daarna was hij lange tijd uitgeschakeld door zware brandwonden, die hij opliep bij een ongeluk met een houtkachel.

Knegt zou aanvankelijk niet eens op de 1.500 meter opgesteld worden door bondscoach Jeroen Otter. De winnaar van olympisch zilver (2018) op de schaatsmijl kent tot dusver een ongelukkig wereldbekerseizoen met verschillende diskwalificaties en een valpartij.

Door een blessure van Sven Roes kwam er alsnog een plek in de Nederlandse selectie vrij voor de 1.500 meter. Met Knegt in de gelederen stelde de shorttrackploeg donderdag het derde olympische ticket op de schaatsmijl veilig, waardoor Nederland het maximale aantal van achttien startplekken voor de Spelen heeft veroverd.

Jens van 't Wout en Itzhak de Laat wisten de finale niet te halen en strandden in de halve finales. Van 't Wout werd nog wel tweede in de B-finale. Van 't Wout en Dylan Hoogerwerf rijden later op zaterdag nog de 500 meter. De Nederlandse mannen zijn al uitgeschakeld op de relay.

137 Knegt pakt eerste medaille sinds 2018: 'Ik voel mij weer de oude'

Schulting geklopt op 1.500 meter

Bij de vrouwen moest Schulting zich opvallend genoeg gewonnen geven op de 1.500 meter. De Friezin ging bij het ingaan van de laatste ronde nog aan de leiding, maar werd vervolgens in de binnenbocht verrast door de Zuid-Koreaanse Lee Yu-bin. Ook de Canadese Courtney Sarault ging de regerend wereldkampioene nog voorbij, waarna ze nipt derde werd.

Schulting had zich voorafgaand aan de wereldbekerwedstrijd in Dordrecht ten doel gesteld om vijf keer goud te winnen en daarmee haar fraaie prestatie van een week geleden bij de World Cup in Debrecen te overtreffen.

In de Hongaarse stad won ze goud op de 500, 1.000 en 1.500 meter en was ze met de Nederlandse vrouwen ook de beste op de relay. De gemengde relay sloeg ze over in Hongarije, maar rijdt ze in Dordrecht wel. Later op zaterdag komt ze in actie op de 500 meter en de relay. Zondag volgen de 1.000 meter, de mixed relay en eventueel de finale van de relay.

Schulting had zich in de Sportboulevard in Dordrecht al met opvallend veel moeite geplaatst voor de finale. De Friezin ging lang op kop in haar heat in de halve finales, maar werd in de slotfase gepasseerd door de Zuid-Koreanen Choi Min-jeong en Seo Whi-min. Op basis van tijd ging ze alsnog naar de eindstrijd.

De World Cup in Dordrecht is de laatste wereldbekerwedstrijd die meetelt voor kwalificatie voor de Olympische Winterspelen van Peking. Schulting is al zeker van deelname aan de olympische 1.000 meter en 1.500 meter. De Laat heeft zich al geplaatst op de 1.000 meter. Een selectiecommissie bepaalt welke rijders verder in actie komen in Peking.