De Nederlandse shorttrackers hebben donderdag in Dordrecht ook het derde startbewijs voor de 1.500 meter op de Olympische Spelen veroverd. Itzhak de Laat, Sjinkie Knegt en Jens van 't Wout bereikten bij de wereldbekerwedstrijd op de schaatsmijl alle drie de halve finales.

Daardoor is Nederland met de shorttrackploeg zeker van het maximale aantal olympiërs (vijf mannen en vijf vrouwen) en het maximale aantal startplekken op alle afstanden. Alleen op de 1.500 meter voor mannen was er nog een reëel gevaar dat er niet drie, maar slechts twee Nederlanders mochten meedoen aan de Winterspelen (4 tot en met 20 februari 2022).

De vierdaagse in Dordrecht is de vierde en laatste wereldbeker die ook telt als olympisch kwalificatietoernooi. Van 't Wout eindigde in zijn heat in de kwartfinales van de schaatsmijl als derde. Knegt, in 2018 op de 1.500 meter winnaar van olympisch zilver, schreef de vierde heat van de kwartfinales op zijn naam en bleef zijn landgenoot De Laat (tweede) nipt voor.

Bondscoach Jeroen Otter had voorafgaand aan het toernooi al de verwachting uitgesproken dat alle drie de shorttrackers de halve finales zouden halen. "Met de kwaliteiten van onze mannen denk je: hoe hebben we het in vredesnaam niet voor elkaar gekregen om één keer met alle drie in de halve finales te komen?", zei Otter eerder op donderdag.

De finales van de wereldbekerwedstrijd in Dordrecht zijn zaterdag en zondag. Alleen De Laat (1.000 meter) en Suzanne Schulting (1.000 en 1.500 meter) zijn door hun prestaties al zeker van deelname aan de Spelen.