Lindsay van Zundert is nu ook officieel zeker van deelname aan de Olympische Winterspelen van Peking. De zestienjarige Brabantse wordt in China de eerste Nederlandse kunstrijdster sinds 1976 die actief is op een olympisch toernooi.

Van Zundert was al zo goed als zeker van de Spelen na haar zestiende plaats bij de wereldkampioenschappen kunstrijden in Stockholm in maart, de beste WK-prestatie van een Nederlandse vrouw in 45 jaar.

De Etten-Leurse verdiende een nominatie met haar knappe prestatie in Zweden, maar kon in theorie haar ticket naar Peking nog verliezen aan Niki Wories (25). De zesvoudig Nederlands kampioene moest daarvoor dit najaar twee keer minimaal 186 punten scoren in een wedstrijd, maar dat lukte niet.

Schaatsbond KNSB droeg Van Zundert deze week officieel voor bij NOC*NSF en de sportkoepel meldde woensdag dat de jonge Brabantse in februari haar olympische debuut mag maken.

"Ik ben superblij", aldus Van Zundert. "Het is fijn dat ik nu zeker weet dat ik ga, want dan kan ik me nog beter voorbereiden op de Spelen. Ik vind het echt superleuk. Het zou mooi zijn als ik de vlag mag dragen bij de openingsceremonie."

Dianne de Leeuw was op de Spelen van 1976 in het Canadese Montreal de laatste Nederlandse kunstrijdster die actief was op een olympisch toernooi. De Leeuw pakte destijds zilver. Sjoukje Dijkstra is de enige Nederlandse kunstrijdster die olympisch kampioen werd. Ze won in 1964 goud in het Oostenrijkse Innsbruck.