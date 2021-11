De Nederlandse shorttrackers staan donderdagochtend meteen vol onder druk bij de wereldbeker in Dordrecht. Als Itzhak de Laat, Sjinkie Knegt en Jens van 't Wout niet goed presteren in de voorrondes van de 1.500 meter, dan verliezen de mannen een startplek voor de Olympische Spelen van Peking.

"We weten allemaal wat het hoofddoel is deze week: drie olympische tickets verdienen op de 1.500 meter", zegt Knegt. "Dat móét gewoon gebeuren, of de druk nou prettig is of niet."

De vierdaagse in Dordrecht is de vierde en laatste wereldbeker die ook telt als olympisch kwalificatietoernooi. Na de wedstrijden in Peking, Nagoya en Debrecen is de Nederlandse shorttrackploeg zo goed als zeker van het maximale aantal olympiërs (vijf mannen en vijf vrouwen) en het maximale aantal startplekken op alle afstanden. Alleen op de 1.500 meter voor mannen is er een reëel gevaar dat er niet drie, maar slechts twee Nederlanders mogen meedoen bij de Winterspelen (4-20 februari 2022).

De Laat, Knegt en Van 't Wout moeten donderdag in de lege Sportboulevard alle drie de heats én de kwartfinales op de schaatsmijl doorkomen om dit scenario te voorkomen. "Eigenlijk moet dat helemaal geen zware opgave zijn", aldus Knegt.

Bij de eerste drie wereldbekers bleek het echter wel een onmogelijke opgave voor de ervaren Fries en teamgenoten. In Peking kon Knegt de Brit Niall Treacy niet ontwijken, waardoor hij viel en strandde in de heats van de 1.500 meter. Een week later in Nagoya kwam De Laat niet door de eerste voorronde en vorige week in Debrecen werd Knegt in de kwartfinales uitgeschakeld door een straf.

"Met de kwaliteiten van onze mannen denk je: hoe hebben we het in vredesnaam niet voor elkaar gekregen om één keer met alle drie in de halve finales te komen?", zegt bondscoach Jeroen Otter. "De mannen beseffen allemaal wat hun taak is en dat dit hun moment van glorie moet worden. We zullen zien of ze met de spanning kunnen omgaan."

Sjinkie Knegt rijdt voorlopig een wat ongelukkig wereldbekerseizoen. Foto: Getty Images

'Ik kan wat extra's als er druk op staat'

De 32-jarige Knegt hoopt vooral dat hij in Dordrecht kan afrekenen met zijn pech van de afgelopen weken. De winnaar van zilver op de 1.500 meter bij de Spelen van 2018 liet in Nagoya zijn klasse zien (vijfde op de 1.500 meter, zesde op de 1.000 meter), maar kwam in Peking en Debrecen niet in de buurt van individuele finaleplaatsen.

"Ik was vorige week niet goed, dat is heel simpel. Het viel allemaal net niet op z'n plek", aldus Knegt. "Maar ik heb in het verlezen bewezen dat ik altijd wat extra's kan als er druk op staat. Het zou mooi zijn als dat deze week ook weer lukt en ik al mijn ervaring kan gebruiken om het goed te doen op de 1.500 meter."

Volgens Otter moeten zijn shorttrackers donderdag in de voorrondes van de 1.500 meter vooral op zeker rijden. "Daar trainen we niet op, normaal is het alles of niks en gaan we altijd vol voor goud. Maar nu is een plek in de halve finales meer dan genoeg, dus misschien moeten ze het op een iets andere manier aanpakken."

De heats van de 1.500 meter voor mannen beginnen donderdag om 10.21 uur. De kwartfinales starten om 12.46 uur. De finales van de wereldbekerwedstrijd in Dordrecht zijn zaterdag en zondag.