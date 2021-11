Suzanne Schulting is niet van plan om gas terug te nemen nadat ze afgelopen weekend liefst vier gouden medailles won bij de wereldbekerwedstrijd in het Hongaarse Debrecen. De Friezin wil zichzelf komend weekend juist overtreffen in Dordrecht en alle vijf disciplines winnen.

"Ik ga alle afstanden rijden om zo veel mogelijk situaties tegen te komen richting de Spelen", verklaarde Schulting woensdag tijdens een digitaal persmoment. "Ik vind het leuk om alles te rijden, het gaat heel erg goed, dus waarom zou ik dan niet alles rijden? Het wordt zwaar, maar ik ben fit en heb geen fysieke ongemakken."

De 24-jarige Schulting maakte afgelopen weekend in Debrecen indruk door de 500, de 1.000 en de 1.500 meter met groots machtsvertoon te winnen. Met de Nederlandse vrouwen pakte ze ruim twee maanden voor de start van de Olympische Winterspelen in Peking ook nog eens het goud op de relay. De gemengde relay sloeg ze over in Hongarije, maar rijdt ze in Dordrecht wel.

"Mijn resultaten in Debrecen geven me heel veel zelfvertrouwen", zei Schulting, die niet bang is dat ze te vroeg in vorm is. "Ik ben me ervan bewust dat er altijd punten zijn om aan te werken. Ik kijk kritisch naar mijn wedstrijden."

"Natuurlijk ben ik superblij en dit heeft me zeker een energy boost gegeven, maar ik moet wel sterk blijven en niet naast mijn schoenen gaan lopen. Ik kan nu niet achteroverleunen en zeggen dat ik het helemaal gemaakt heb. Zo werkt het gewoon niet. Ik moet scherp blijven richting de Olympische Spelen. Dat is het moment waar ik het liefst vier keer goud wil binnenhalen."

'Er zit nog heel veel rek in'

Schulting was na haar vier gouden medailles al kritisch op zichzelf door haar races een '8'je' en geen 10 te geven. "Ik vind een 10 altijd wel heel heftig om te geven, want dat betekent dat alles helemaal goed gaat en dat kan gewoon niet. Een 9 vind ik ook vrij hoog. Er is altijd ruimte voor verbetering."

"Op technisch en fysiek gebied kan er nog een schepje bovenop. Ik kan fitter aan de start staan dan nu. Er zit nog heel veel rek in. De top-, top-, topfitheid, die je moet hebben voor een Olympische Spelen of WK, moet nog komen. Maar dat kan nu ook nog niet."

Ook bondscoach Jeroen Otter hamert erop Schulting nog beter kan, ondanks de 'Super Suzanne Schulting-show' in Debrecen. "Ik hoop dat ze vertrouwen uitstraalt op het ijs. Je verwacht dat ze dat heeft, maar hoe vaker je aan de top staat, hoe meer je gaat twijfelen aan je eigen kunnen."

Schulting is er niet mee bezig of ze onoverwinnelijk overkomt op haar tegenstanders. "Ik ben vooral bezig met mezelf. Ik voel me goed en misschien straal ik dat dan ook wel uit, want ik ben wat dat betreft een open boek. Ik wil dit weekend gewoon hard en lekker schaatsen. Waar ik straks het meest blij mee ben? Goud."

De wereldbekerwedstrijd in Dordrecht gaat donderdag van start en duurt tot en met zondag. Het is de laatste World Cup die meetelt voor kwalificatie voor de Olympische Winterspelen van Peking. Schulting is al zeker van olympische deelname aan de 1.000 meter en 1.500 meter.