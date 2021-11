Ireen Wüst zegt op koers te liggen in het olympische seizoen. De vijfvoudig olympisch kampioene werd zondag bij de wereldbekerwedstrijd in het Noorse Stavanger tweede op de 1.500 meter, terwijl ze bij het ingaan van de slotronde op de zege afstevende.

"Ik ben wel blij, hoor. Alleen de slotronde doe ik normaal gesproken veel beter. Ik lag op koers om te winnen, maar dan moet je het wel goed afmaken", aldus Wüst, die door haar 32,1 in de slotronde ruim een halve seconde moest toegeven op winnares Miho Takagi, na afloop tegen de NOS.

"Het is hier lastig om snelheid te zoeken, het gaat net een beetje geforceerd. Daardoor raak ik mijn sterke slotronde een beetje kwijt. Het is goed, maar net niet en dan word je tweede. Maar ik ben wel tevreden, hoor."

Met haar tweede plaats op de schaatsmijl was Wüst een van de beste schaatsers van de Nederlandse equipe in Stavanger. Op de 1.000 meter bij de mannen bestond het podium wel uit louter Nederlanders, maar verder haalden alleen Irene Schouten (5 kilometer, goud) Bergsma (10 kilometer, zilver) en Wüst een medaille.

"Het ligt niet aan het ijs, maar aan onszelf", aldus Wüst. "Ik word tweede en het scheelt niet heel veel. Ik kan alleen voor mezelf spreken en niet voor anderen. Het is lastig te zeggen. Ik lig in elk geval op koers en heb alle vertrouwen in een mooie winter."

Ireen Wüst op het podium van de 1.500 meter met winnares Miho Takagi (midden) en nummer drie Ayano Sato (rechts). Ireen Wüst op het podium van de 1.500 meter met winnares Miho Takagi (midden) en nummer drie Ayano Sato (rechts). Foto: Pro Shots

Wüst hoopt op wereldrecord in Salt Lake City

De 35-jarige Wüst hoopt in februari bij de Olympische Winterspelen in Peking de kroon op haar imposante carrière te zetten met een zesde olympische titel. De succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden zei bij het ingaan van seizoen dat het haar laatste Spelen zullen worden, als ze zich bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) eind december weet te plaatsen.

Ter voorbereiding op het OKT reist Wüst over twee weken af naar het Amerikaanse Salt Lake City, waar de derde wereldbekerwedstrijd van het seizoen op het programma staat. De Brabantse hoopt daar stiekem op de 1.500 meter een wereldrecord te schaatsen, wat nog de enige hiaat op haar fraaie erelijst is.

"Daarvoor had ik alleen mijn seizoen anders moeten indelen. De piek ligt op het OKT. Maar het is wel het enige smetje op mijn carrière, ja. Ik hoop dat ik heel goed de jetlag doorkom. Er ligt daar een fantastische ijsvloer en misschien heb ik wel de dag van mijn leven. Maar ik ga er niet van uit. Ik wil daar gewoon heel goede races neerzetten."