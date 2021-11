Hoewel Suzanne Schulting afgelopen weekend grote indruk maakte door vier keer goud te pakken bij de wereldbeker in Hongarije, denkt de Friezin dat ze nog niet op haar top is. Ze blijft kritisch richting de Olympische Spelen.

"Ik durf mezelf nog geen 9 te geven en dus zeker ook geen 10. Ik geef mezelf een 8, denk ik", zei Schulting tegen de NOS, nadat ze na 500 en 1.500 ook de 1.000 meter en de relay had gewonnen.

"Het geheim? Er gewoon voor gaan. Ik denk dat iedereen dat wel doet, maar ik zit goed in mijn vel en ik had er heel erg veel zin in. Ik geniet er heel erg van en ik denk dat dat toch wel de key is."

De 24-jarige Schulting, die olympisch kampioen is op de 1.000 meter, liet eerder dit olympische seizoen ook al zien dat ze in een goede vorm steekt. In totaal staat ze al op vijf individuele wereldbekerzeges.

Suzanne Schulting op de hoogste trede van het podium na de 1.000 meter in Hongarije. Suzanne Schulting op de hoogste trede van het podium na de 1.000 meter in Hongarije. Foto: EPA

'Ik heb altijd mijn onzekerheden'

Schulting vierde haar zeges in Hongarije uitbundig. "Ik moet heel eerlijk zeggen dat elke sporter op een bepaalde manier altijd onzekerheden heeft. Die heb ik natuurlijk ook. Elke keer vraag ik mezelf af: ben ik wel goed genoeg?", verklaarde ze.

"Dat maakt het zo lastig om elke keer ritten te winnen. Je verwacht het allerbeste van jezelf, maar de rijders om je heen weten ook dat je de allerbeste bent. Die druk draag je ook nog eens mee. Je wil jezelf ook niet teleurstellen."

Vanaf donderdag volgt in Dordrecht de vierde World Cup van dit seizoen. Halverwege januari staat de EK op het programma, waarna de Olympische Spelen in Peking op 4 februari beginnen.