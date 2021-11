Thomas Krol bleef ook bij de wereldbeker in Stavanger een eind verwijderd van de zege op de 1.500 meter. De regerend wereldkampioen vond zijn vijfde plaats ver onder maat.

"Ik weet hoe ik normaal kan rijden. Dus hoe ik nu rijd, is niet wat ik wil", zei de 29-jarige Krol zondag bij de NOS. "We worden eraf gereden."

De schaatser van Jumbo-Visma werd vorige week bij de opening van het wereldbekerseizoen in het Poolse Tomaszów Mazowiecki slechts zestiende op de 1.500 meter. Op de 1.000 meter gaat het voorlopig wel goed met zilver (vorige week) en goud (deze week).

"Als ik puur naar mezelf kijk, dan beweeg ik te traag op de 1.500 meter en komt de snelheid ook niet gemakkelijk", aldus Krol. "Ik kan niet de rondjes rijden die ik op de 1.000 meter rijd en het is ook niet zo dat ik nog wat over heb."

Krol werd eind oktober Nederlands kampioen op de 1.500 meter. Hij zegt geen idee te hebben waarom het in de eerste twee wereldbekerwedstrijden zo slecht ging. "In Heerenveen lukte het wel. Ik ben ook niet de enige. Kjeld Nuis kan het ook niet. Ik weet dat ik beter kan en dat het beter moet."

Slechte resultaten hebben mogelijk gevolgen voor Spelen

Regerend olympisch kampioen Nuis eindigde zondag als zevende, nadat hij vorige week in Polen zesde was geworden op de schaatsmijl. In de stand om de wereldbeker op de 1.500 meter staat Nuis zesde met 74 punten en Krol negende met 65 punten. Patrick Roest is de nummer vijftien en Jan Blokhuijsen de nummer zestien.

De mindere prestaties van Nederland bij de eerste twee wereldbekerwedstrijden kunnen gevolgen hebben voor het aantal startplekken op de Olympische Spelen van Peking (4 tot en met 20 februari 2022). Die worden verdeeld op basis van de standen na de eerste vier wereldbekerwedstrijden.

"Dat wordt een rekensom. Ik had persoonlijk gedacht hoger in het klassement te staan", zei Krol tegen de NOS. Het overslaan van de wereldbekerwedstrijd over twee weken in Salt Lake City ten faveure van een trainingskamp zou nadelig uit kunnen pakken voor het klassement.

"Als we in de B-groep moeten starten in Calgary of zelfs startplekken voor Nederland niet binnenhalen, zullen we onze verantwoordelijkheid moeten nemen en wel naar Salt Lake City moeten gaan. Daar ga ik zelf niet over. Die keuze maakt mijn coach Jac Orie."