Ireen Wüst heeft zondag zilver veroverd op de 1.500 meter bij de wereldbeker in Stavanger. Het goud ging naar Miho Takagi. Op de 500 meter was er ook een Japanse zege (Noa Kodaira) en eindigde Jutta Leerdam als vierde.

De 35-jarige Wüst pakte in Noorwegen voor de 48e keer in haar carrière een wereldbekermedaille op de 1.500 meter. Ze was ruim een halve seconde langzamer dan Takagi: 1.55,67 om 1.56,25. Het brons ging naar de Japanse Ayano Sato (1.56,51).

Takagi was vorige week bij de World Cup in Tomaszów Mazowiecki ook al de beste op de schaatsmijl. De 27-jarige Japanse staat in totaal op elf wereldbekeroverwinningen op de 1.500 meter.

Nederlands kampioene Antoinette de Jong (1.56,57) kwam zes honderdsten tekort voor een medaille. Ze bleef wel de Noorse wereldkampioene Ragne Wiklund voor, die in 1.56,72 als vijfde eindigde. Irene Schouten (1.57,46) klokte de achtste tijd.

Voormalig olympisch kampioene Jorien ter Mors zette eerder op de dag de tweede tijd neer in de B-groep (1.58,25). Marijke Groenewoud werd zevende in 1.59,84.

Foto: Pro Shots

Leerdam vierde op 500 meter, Kodaira wint

Op de 500 meter was Leerdam met een vierde plaats opnieuw de beste Nederlandse. De Zuid-Hollandse was met een tijd van 37,94 weer wat sneller dan zaterdag, toen ze zevende werd in 38,06. Vorige week in Polen eindigde ze twee keer als twaalfde op de 500 meter.

In de strijd om het goud was Kodaira zondag nipt sneller dan Erin Jackson: 37,52 om 37,67. De Amerikaanse had de eerste drie wereldbekerwedstrijden op de 500 meter van dit seizoen op haar naam geschreven. Het brons was voor regerend wereldkampioene Angelina Golikova uit Rusland (37,71).

Regerend olympisch kampioene Kodaira boekte de 28e wereldbekerzege uit haar carrière op de 500 meter en haar eerste sinds februari 2020.

Michelle de Jong reed met 38,07 haar beste 500 meter van dit seizoen in de wereldbeker. Ze eindigde als achtste en bleef ploeggenote Femke Kok nipt voor. Die werd met 38,12 negende. Dione Voskamp werd met 38,58 achttiende.

Marrit Fledderus klokte eerder op de dag de vijfde tijd in de B-groep (38,94).