Jutta Leerdam is zondag bij de wereldbeker in Stavanger net naast het podium geëindigd op de tweede 500 meter. De zege ging naar de Japanse Nao Kodaira, die de Amerikaanse Erin Jackson klopte.

Leerdam was op de vierde plaats opnieuw de beste Nederlandse. De Zuid-Hollandse was met een tijd van 37,94 weer wat sneller dan zaterdag, toen ze zevende werd in 38,06. Vorige week in Polen eindigde ze twee keer als twaalfde op de 500 meter.

Kodaira was zondag nipt sneller dan Jackson: 37,52 om 37,67. De Amerikaanse had eerste drie wereldbekerwedstrijden op de 500 meter van dit seizoen op haar naam geschreven. Het brons was voor regerend wereldkampioene Angelina Golikova uit Rusland (37,71).

Michelle de Jong reed met 38,07 haar beste 500 meter van dit seizoen in de wereldbeker. Ze eindigde als achtste en bleef ploeggenote Femke Kok nipt voor. Die werd met 38,12 negende. Dione Voskamp werd met 38,58 achttiende.

Marrit Fledderus klokte eerder op de dag de vijfde tijd in de B-groep (38,94).