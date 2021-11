Suzanne Schulting heeft zondag een perfect wereldbekerweekend in Debrecen afgesloten met winst op de 1.000 meter en de relay. De 24-jarige shorttrackster pakte vier keer goud in Hongarije. Bij de mannen was er op de kilometer brons voor Itzhak de Laat.

Schulting was duidelijk de sterkste in de finale van de 1.000 meter. Tweevoudig olympisch kampioene Choi Min-jeong uit Zuid-Korea eindigde op drie tienden als tweede. Het brons ging naar de Poolse Natalia Maliszewska.

Xandra Velzeboer viel net naast het podium. De twintigjarige Nederlandse kwam 0,037 seconden na Maliszewska over de streep.

In de wereldbekerstand op de 1.000 meter heeft leider Schulting een ruime voorsprong op de nummer twee Kristen Santos uit de Verenigde Staten. Velzeboer staat derde.

Later op de dag pakte Schulting samen met Velzeboer, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof de winst op de relay. Het Nederlandse kwartet bleef Canada, China en Zuid-Korea net voor in de eindstrijd.

Schulting maakte zaterdag al veel indruk in Debrecen door de 500 én de 1.500 meter te winnen. De olympisch kampioene op de 1.000 meter staat dit seizoen in totaal op vijf individuele wereldbekerzeges.

Een vertrouwd beeld: Suzanne Schulting met goud om haar nek. Een vertrouwd beeld: Suzanne Schulting met goud om haar nek. Foto: Getty Images

De Laat derde op de 1.000 meter

Bij de mannen pakte De Laat zijn tweede wereldbekermedaille van dit seizoen. De 27-jarige Fries eindigde achter de Zuid-Koreaan Hwang Dae-heon en de Canadees Pascal Dion als derde in de eindstrijd van de 1.000 meter en is nu zeker van olympische deelname.

De Laat werd drie weken geleden bij de World Cup in het Japanse Nagoya al tweede op de kilometer. Hij strandde eerder deze week in Debrecen in de kwartfinales van de 500 meter en startte niet op de 1.500 meter.

Jens van 't Wout eindigde op de 1.000 meter als vierde in zijn halve finale, waardoor hij naar de B-finale werd verwezen. Daarin eindigde hij als eerste.