Thomas Krol en Kjeld Nuis zijn ook bij de wereldbeker in Stavanger naast het podium geëindigd op de 1.500 meter. De winst ging zondag naar de Chinees Ning Zhongyan. De Japanner Tatsuya Shinhama won de 500 meter, waarop Dai Dai N'tab zesde werd.

Wereldkampioen Krol en olympisch kampioen Nuis domineren de 1.500 meter al jaren, maar bij de eerste twee wereldbekerweekenden van dit olympische seizoen kwamen de Nederlanders flink tekort.

Krol, vorige week zestiende in Tomaszów Mazowiecki, eindigde zondag in Noorwegen als beste Nederlander door vijfde te worden in 1.46,16. Nuis, zesde in Polen, had het in Stavanger heel zwaar in de laatste ronde en klokte met 1.46,21 de zevende tijd.

Winnaar Ning was met een tijd van 1.45,16 precies een seconde sneller dan Krol. De Amerikaan Joey Mantia (1.45,55) pakte zilver en het brons ging naar Kim Min-seok (1.45,63). De Zuid-Koreaan won vorige week de 1.500 meter in Tomaszów Mazowiecki.

Patrick Roest, zaterdag teleurstellend negende op de 10 kilometer, kon ook niet imponeren op de 1.500 meter. De winnaar van het zilver bij de Spelen van 2018 op de schaatsmijl zette de vijftiende tijd neer: 1.47,12. Jan Blokhuijsen eindigde als achttiende in 1.47,96.

Chris Huizinga kwam eerder op de dag niet verder dan de achttiende tijd in de B-groep (1.49,13).

N'tab opgelucht na zesde plek op 500 meter

Op de 500 meter eindigde N'tab met een zesde plek voor het eerst dit seizoen in de top tien. De viervoudig Nederlands kampioen kwam bij de eerste drie wereldbekerraces niet verder dan twee veertiende plekken en een dertiende plaats, maar toonde zondag verbetering in Noorwegen.

Met 34,72 kwam N'tab slechts vijf honderdsten tekort voor het brons, dat naar de Rus Artem Arefyev (34,67) ging. "Dit is wel een opluchting", zei de sprinter van Jumbo-Visma tegen de NOS.

Shinhama boekte zijn tweede World Cup-zege van het seizoen door 34,57 te klokken. De Canadees Laurent Dubreuil, zaterdag winnaar van de eerste 500 meter, pakte het zilver in 34,61.

Merijn Scheperkamp haalde met 34,75 zeven honderdsten van zijn persoonlijk record af. Het 21-jarige talent eindigde knap als zevende. Hein Otterspeer (vijftiende in 34,98) en Kai Verbij (zestiende in 35,02) stelden teleur in de Sørmarka Arena.

Eerder op de dag eindigde Janno Botman als dertiende in de B-groep (35,54). De Russische wereldrecordhouder Pavel Kulizhnikov was het snelst met 35,08.