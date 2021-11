Patrick Roest is in zak en as na zijn teleurstellende 10.000 meter bij de wereldbekerwedstrijd in het Noorse Stavanger. De Lekkerkerker eindigde op een negende plaats, ruim een halve minuut achter winnaar Nils van der Poel.

"Ik ben er niet al te best aan toe. Er is vooral een heleboel teleurstelling", zei Roest na zijn matige 13.15,08 tegen de NOS. "Ik voel me in de trainingen heel goed, maar vandaag kwam het er zeker niet goed uit."

"Het is lastig om te zeggen hoe dat komt. Maar er moet wat gebeuren, zodat ik beter word. Ik moet waarschijnlijk verstandiger gaan trainen. We hebben al geprobeerd om zo verstandig mogelijk bezig te zijn, maar het komt er niet op de goede manier uit. Hoe het nu gaat, is niet goed genoeg. Verre van zelfs."

De 25-jarige Roest stelde ruim een week geleden ook al teleur bij de eerste wereldbekerwedstrijd in het Poolse Tomaszów Mazowiecki. Toen eindigde hij als derde op de 5 kilometer, ruim vijf seconden achter winnaar Van der Poel. Bij de NK afstanden moest hij op zowel de 5 als de 10 kilometer zijn meerdere erkennen in Jorrit Bergsma.

"Na de race was ik onwijs teleurgesteld, maar coach Jac Orie motiveerde me ook. Hij zei ook: ik zal er nu bovenop zitten en ervoor zorgen dat alles tot in de puntjes goed gaat naar het olympisch kwalificatietoernooi. Er is werk aan de winkel en dat moet snel gebeuren. Ik ga er alles aan doen om op mijn oude niveau terug te zijn."

Patrick Roest was aangeslagen na zijn matige tijd op de 10 kilometer in Stavanger.

'Ik kan dit zeker ombuigen'

Roest heeft nog altijd vertrouwen in een goede afloop. "Ik kan dit zeker nog ombuigen", aldus de Zuid-Hollander, die vorig seizoen na de voor hem teleurstellend verlopen WK afstanden al het roer beloofde om te gooien. "Ik heb het ook vaker laten zien. Er is nog geen man overboord en er kan nog een heleboel gebeuren."

Mogelijk slaat Roest de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City (3-5 december) over zodat hij zich in Nederland kan richten op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT), waar de Nederlandse schaatsers eind december olympische tickets moeten verdienen.

"Ik moet vandaag een goede 1.500 meter rijden om mezelf in de top tien te schaatsen. Als ik dat niet doe, zal ik wel naar Salt Lake City moeten. Maar ook als je daarnaartoe gaat, kan je nog altijd een trainingsblok doen. Omdat je daar niet heen gaat om te winnen, maar om de punten binnen te halen voor Nederland."