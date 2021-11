Nils van der Poel denkt dat hij nog harder had kunnen rijden op de 10 kilometer in Stavanger. De Zweed maakte zaterdag indruk met een machtig baanrecord, waarmee hij de concurrentie in de Sørmarka Arena verpulverde.

"Ik wilde een goede rit rijden en was een beetje aan het gokken. Nu denk ik dat ik misschien nog eerder had moeten versnellen", zei Van der Poel na afloop tegen de NOS. "Met veertien ronden te gaan had ik wat aanvallender kunnen rijden. Het was niet goed dat ik in de laatste vier ronden in de 29 reed. Dan had ik beter tien ronden van 30,0 kunnen rijden."

Met zijn zijn 12.38,92 verpulverde de 25-jarige Van der Poel niettemin het vier jaar oude baanrecord van Sven Kramer, dat op 12.50,92 stond. De Zweed was liefst zeventien seconden sneller dan nummer twee Jorrit Bergsma, die zijn tegenstander was in de slotrit.

"Deze race was zoals gepland. Aan het begin van de week mikten we nog op 12.40. Maar het was erg zwaar om iedereen rond de dertien minuten te zien rijden. Je moet dan heel zelfverzekerd aan de start staan als je vijftien seconden sneller wil zijn. Vlak voor de start mikten we daarom op 12.45."

Nils van der Poel liet zich bejubelen na zijn indrukwekkende race op de 10 kilometer. Nils van der Poel liet zich bejubelen na zijn indrukwekkende race op de 10 kilometer. Foto: Pro Shots

'Dit was een trainingswedstrijd'

Bergsma zei voorafgaand aan de 10 kilometer in Stavanger dat het voor hem een trainingswedstrijd zou zijn. Dat gold ook voor Van der Poel. "Maar dat is een 10 kilometer altijd, omdat die maar weinig in het jaar verreden wordt. We proberen zo nauwkeurig mogelijk te trainen, maar het verschilt nog altijd van een wedstrijd."

Hoewel Van der Poel zich met zijn zege in de enige internationale 10.000 kilometer van het seizoen plaatste voor de Olympische Winterspelen, zal de Zweed in december afreizen naar Salt Lake City (3-5 december) en Calgary (10-12 december) afreizen voor de resterende twee wereldbekerwedstrijden. Daar komt hij in actie op de 5 kilometer.

"We hebben daar een hoop discussies over gehad", aldus Van der Poel. "Ik zou naar huis kunnen gaan om te gaan trainen. Maar ik ga er toch heen voor de ranglijst. We hebben niks te verliezen in die races."

"Ik ga niet proberen om het wereldrecord te breken op de 5 kilometer. Het doet pijn om dat te zeggen, want je krijgt niet veel kansen om een wereldrecordpoging te doen. Maar we gaan voor de Spelen."