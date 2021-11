Nils van der Poel heeft zaterdag op indrukwekkende wijze de 10.000 meter gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in het Noorse Stavanger. De Zweed vernederde Jorrit Bergsma in een rechtstreekse confrontatie en brak het vier jaar oude baanrecord van Sven Kramer. Patrick Roest kreeg een flinke inzinking tijdens zijn rit en stelde met een negende tijd zwaar teleur.

Na een afwachtende start nam Van der Poel het initiatief in de rit en sloeg hij al na 2.000 meter een gat van drie seconden met Bergsma. De regerend Nederlands kampioen reed voornamelijk zijn eigen race en deed geen enkele poging om Van der Poel bij te halen.

De Zweed bleef vervolgens rondes van 30,2 seconden rijden, waarna hij in het slot van de rit nog versnelde. Met 12.38,92 verpulverde hij het baanrecord, dat op 12.50,97 stond en in handen was van Kramer (2017). Het is bovendien de zevende tijd ooit gereden op de 10.000 meter.

Bergsma, die nog wel tweede werd, was liefst zeventien seconden langzamer dan Van der Poel. De Groninger werd nog drie weken geleden op overtuigende wijze Nederlands kampioen op de 10 kilometer in een tijd van 12.39,67.

Regerend olympische kampioen Ted-Jan Bloemen completeerde het podium met een derde plaats. De Nederlander, die voor Canada rijdt, had in zijn rit geen kind aan de Belg Bart Swings en noteerde 13.00,23.

Patrick Roest stelde zwaar teleur op de 10.000 meter. Foto: ANP

Roest krijgt inzinking en wordt negende

Roest stelde zwaar teleur in zijn rit tegen Alexander Rumyantsev. De Zuid-Hollander kreeg aan het einde van zijn omloop een inzinking, moest daardoor de Rus voor zich laten en kwam al zwoegend over de streep.

Zijn 13.15,08 betekende de negende plaats. Een kleine drie jaar geleden pakte Roest nog WK-zilver op de stayersafstand. Bij de laatste WK afstanden, afgelopen februari in Heerenveen, eindigde hij op een teleurstellende zevende plaats.

Marin Talsma was nipt langzamer dan Roest en klokte met 13.15,83 de tiende plaats. In de B-groep was Kars Jansman tweede geworden met 13.10,07.

De 10 kilometer in Stavanger is de enige internationale wedstrijd die op de afstand gereden wordt in de aanloop naar de Olympische Winterspelen in Peking (4-20 februari). Bij de andere drie wereldbekerwedstrijden en de EK afstanden in Heerenveen staat alleen de 5.000 meter op het programma.