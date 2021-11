Erin Jackson heeft zaterdag ook bij de wereldbekerwedstrijd in Stavanger de 500 meter gewonnen. Een week na haar zege in Polen was ze opnieuw sneller dan olympisch kampioen Nao Kodaira. Bij de mannen ging de zege naar Laurent Dubreuil. De Nederlanders vertolkten bij zowel de vrouwen als de mannen een bijrol op de sprintafstand in Noorwegen.

De 29-jarige Jackson noteerde in de Sørmarka Arena een tijd van 37,60 seconden, waarmee ze een tiende van een seconde sneller was dan nummer twee Kodaira. De derde plaats was verrassend genoeg voor de Poolse Kaja Ziomek (37,74).

Jackson stuntte vorige week in het Poolse Tomaszów Mazowiecki door de 500 meter te winnen. Het was voor de Amerikaanse haar eerste podiumplaats bij een internationale wedstrijd. In 2018 werd ze vierde bij de Olympische Spelen van Pyeongchang.

De Nederlanders konden opnieuw geen rol van betekenis spelen op de 500 meter. Leerdam was met een zevende plaats de beste landgenote. Met een tijd van 38,06 herstelde ze zich wel van haar teleurstellende tijden van vorige week in Polen. Toen kwam ze niet verder dan 38,33.

Kok, die vorig seizoen het wereldbekerklassement won, eindigde buiten de top tien. De Friezin klokte met 38,37 een twaalfde tijd en was daarmee bijna acht tiende van een seconde langzamer dan winnares Jackson. Ze moest ook drie tienden toegeven op Leerdam. Na afloop van de wereldbekerwedstrijd in Polen zei ze dat ze niet topfit was.

Michelle de Jong werd vijftiende met een tijd van 38,48. Marrit Fledderus reed met 38,73 de negentiende tijd. Dione Voskamp was eerder op de dag in de B-divisie goed voor 38,49. Daarmee werd ze tweede achter de Zuid-Koreaanse Kim Min-sun.

Laurent Dubreuil won de eerste omloop van de 500 meter bij de mannen. Foto: Pro Shots

Dubreuil wint bij mannen, Verbij achtste

Bij de mannen ging de zege naar de Canadees Dubreuil. Bij afwezigheid van de Chinees Gao Tingyu, die vorige week in Polen de eerste omloop won en de wereldbekerwedstrijd in Stavanger overslaat, was de regerend wereldkampioen de snelste met een tijd van 34,57.

Het podium werd gecompleteerd door de Rus Artem Arefyev (tweede in 34,60) en de Pool Marek Kania (34,65). De Rus Viktor Mushtakov kwam in de voorlaatste ronde ten val en kon zodoende geen tijd noteren.

De Nederlanders bleven opnieuw ver weg van de podiumplaatsen. Kai Verbij was de enige landgenoot die onder de 35 seconden dook. De regerend Nederlands kampioen klokte 34,98, waarmee hij achtste werd.

Dai Dai N'tab werd met een tijd van 35,06 teleurstellende dertiende, terwijl Hein Otterspeer genoegen moest nemen met een veertiende plaats (35,08). Merijn Scheperkamp klokte vorige week nog een tijd onder de 35 seconden, maar bleef nu steken op een teleurstellende achttiende plaats (35,24).

Ook bij de wereldbekerwedstrijd in Stavanger bestaat de 500 meter uit twee omlopen. Zondag staat de tweede en beslissende ronde op het programma. Later op zaterdag komen de mannen op de 10.000 meter in actie. De dag wordt afgesloten met de teamsprint.