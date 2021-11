Suzanne Schulting heeft zaterdag op fraaie wijze de 1.500 meter gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in het Hongaarse Debrecen. De Friezin ging in de finale al vroeg aan de leiding en stond de koppositie in de race niet meer af.

De 24-jarige Schulting schaatste al op zeven ronden van het einde naar de koppositie en verhoogde ronde na ronde het tempo in de Fonix Hall.

In de laatste omloop kwamen Lee Yu-bin en Courtney Sarault nog dichtbij, maar de Nederlandse hield knap stand. De Zuid-Koreaanse Lee werd tweede, Sarault uit Canada werd derde.

Schulting won drie weken geleden ook al de 1.500 meter bij de wereldbekerwedstrijd in het Japanse Nagoya, waardoor ze op deze afstand zeker is van deelname aan de Olympische Winterspelen in Peking. Daarvoor moest ze twee keer een medaille veroveren op één afstand. In de eerste World Cup van het seizoen in Peking was ze al de snelste op de 1.000 meter.

Xandra Velzeboer en Selma Poutsma strandden in de halve finales en kwamen in de B-finale uit. Daarin eindigde Velzeboer, die begin dit jaar nog brons pakte op de WK in Dordrecht, als tweede. Poutsma ging om onduidelijke redenen niet van start in Debrecen.

Sven Roes werd gediskwalificeerd in de mannenfinale op de 1.500 meter. Foto: Getty Images

Roes gediskwalificeerd in mannenfinale

Bij de mannen was Sven Roes de enige Nederlander die de finale haalde, maar daarin werd de Fries gediskwalificeerd. Hij hinderde zijn tegenstander, die daardoor uit balans raakte. Roes was nog als vierde over de streep gekomen.

Jens van 't Wout moest na de derde plaats in zijn heat in de halve finales naar de B-finale en eindigde daarin als derde. Sjinkie Knegt werd vrijdag gediskwalificeerd in de kwartfinales en kwam zodoende niet meer in actie op de 1.500 meter.

Zaterdag worden nog de 500 meter en de aflossingsfinales afgewerkt in Debrecen.

De World Cup in de Hongaarse stad is de derde en voorlaatste wedstrijd van het wereldbekerseizoen, waarin Nederland startplaatsen moet verdienen voor de Olympische Winterspelen in Peking. Volgende week staat in Dordrecht de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen op het programma.