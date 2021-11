Irene Schouten heeft zichzelf voorgenomen om meer te genieten van de dominantie die ze tot dusver op de World Cups laat zien. De schaatsster van Team Zaanlander won vrijdag in het Noorse Stavanger op fraaie wijze de 5 kilometer.

Met haar gouden plak gaf de 29-jarige Schouten haar sterke vorm een vervolg. Vorige week bij de opening van het wereldbekerseizoen in het Poolse Tomaszów Mazowiecki won de Andijkse al de 3 kilometer en de massastart.

"Het gaat heel goed ja", zei Schouten in Stavanger tegen de NOS. "Ik ben er wel achter gekomen dat ik er meer van moet genieten. Als ik hier over een paar jaar aan terugdenk, is het best bijzonder dat ik meerdere World Cups achter elkaar win."

"Daarom heb ik tegen mezelf gezegd: Irene wees trots, het gaat heel erg goed. Ik weet namelijk ook hoe het is om tiende te worden. Ik moet niet denken: ik heb gewonnen, leuk. Ik mag er ook wel van genieten."

Irene Schouten laat op de wereldbekers zien in goede vorm te steken. Irene Schouten laat op de wereldbekers zien in goede vorm te steken. Foto: Pro Shots

Schouten slaat wereldbeker in Calgary over

Met een tijd van 6.52,83 op de 5 kilometer zette Schouten een nieuw baanrecord neer in Stavanger. De Canadese Isabelle Weidemann was in de onderlinge rit gewaagd aan de Nederlandse en pakte ihet zilver, voor de Noorse Ragne Wiklund (brons).

Schouten doet over twee weken nog mee aan de wereldbeker in Salt Lake City, maar de World Cup in Calgary van een week later slaat ze over. Ze gaat dinsdag naar Tenerife voor een trainingsblok, is daarna één dag in Nederland en reist vervolgens direct door naar de VS.

"Voor het olympisch kwalificatietoernooi (eind december, red.) wilde ik graag nog een trainingsblok inlassen. In Salt Lake City ga ik vooral schaatsen om punten voor Nederland binnen te halen (met het oog op aantal olympische tickets voor de Winterspelen, red.), maar ik zal daar niet in topvorm zijn. Dan had ik voor een andere voorbereiding moeten gaan", aldus Schouten.

De World Cup in Stavanger wordt zaterdag vervolgd met de eerste 500 meter (mannen en vrouwen), de 10.000 meter en de teamsprint (mannen en vrouwen).