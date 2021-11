Thomas Krol heeft vrijdag na een spannende strijd de 1.000 meter gewonnen bij de wereldbeker in Stavanger. Kai Verbij en Kjeld Nuis zorgden voor een volledig Nederlands podium op de kilometer, net als vorige week in Polen.

Krol, Verbij en Nuis zaten binnen een tiende van elkaar in de Sørmarka Arena. Krol rekende in de slotrit in een rechtstreeks duel af met olympisch kampioen Nuis: 1.08,66 om 1.08,74. Wereldkampioen Verbij (1.08,68) kwam twee honderdsten tekort voor het goud.

Hein Otterspeer eindigde in 1.08,95 als achtste. De sprinter van Team Reggeborgh was vorige week in Tomaszów Mazowiecki nog de beste op de 1.000 meter. Toen was er zilver voor Krol en brons voor Nuis.

Liefst veertien schaatsers gaven vrijdag minder dan een seconde toe op winnaar Krol. De Rus Pavel Kulizhnikov (zeventiende in 1.10,20) slaagde daar niet in en stelde wederom teleur.

De jonge Merijn Scheperkamp reed geen goede race en eindigde in 1.10,27 als negentiende en voorlaatste.

De 29-jarige Krol boekte vrijdag de elfde wereldbekerzege uit zijn carrière en zijn vijfde op de 1.000 meter.