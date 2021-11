Irene Schouten heeft vrijdag opnieuw haar topvorm getoond. De schaatsster won de 5 kilometer bij de wereldbeker in Stavanger in een toptijd. Op de 1.000 meter eindigde Jutta Leerdam als vierde en ging de winst weer naar de Amerikaanse Brittany Bowe.

Schouten reed een heel vlakke 5 kilometer, waarbij haar laatste rondje het snelst was (31,9 seconden). Met een tijd van 6.52,83 dook ze bijna vier seconden onder het vier jaar oude baanrecord van de Duitse Claudia Pechstein (6.56,60).

Isabelle Weidemann kon in een rechtstreeks duel in het spoor blijven van Schouten, maar de Canadese kon de Nederlandse niet echt bedreigen. Met 6.54,95 was er wel zilver voor Weidemann. De 21-jarige Noorse Ragne Wiklund reed enige tijd onder het schema van Schouten, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met brons (6.56,46).

Tweevoudig olympisch kampioene Martina Sáblíková werd vierde (7.00,79), terwijl wereldrecordhoudster Natalia Voronina uit Rusland helemaal kapotging en niet verder kwam dan plek acht (7.06,63).

De 29-jarige Schouten is de regerend wereld- en Nederlands kampioene op de 5 kilometer. De Noord-Hollandse won vorige week in het Poolse Tomaszów Mazowiecki al de 3 kilometer en de massastart.

Antoinette de Jong klokte met 7.05,23 de zevende tijd, terwijl Joy Beune (7.10,37) elfde en voorlaatste werd. Carlijn Achtereekte zette eerder op vrijdag de snelste tijd neer in de B-groep: 7.01,93. Sanne in 't Hof eindigde in 7.03,85 als tweede, terwijl de 49-jarige Pechstein met 7.10,77 de zevende tijd klokte.

Jutta Leerdam stond dit seizoen nog niet op het podium in de wereldbeker. Foto: Pro Shots

Leerdam vierde op 1.000 meter, weer zege Bowe

Op de 1.000 meter kwam Leerdam in de slotrit in de Sørmarka Arena tot een tijd van 1.15,22. Daarmee kwam ze 0,06 seconde tekort voor het brons, dat naar de Japanse Nao Kodaira ging (1.15,16).

Bowe was wederom een klasse apart. De wereldrecordhoudster noteerde een baanrecord (1.14,16) en was bijna een seconde sneller dan de nummer twee Miho Takagi uit Japan (1.15,01).

Het podium was precies hetzelfde als bij de eerste wereldbeker van dit seizoen in Polen. Leerdam, de wereldkampioene van 2020 op de 1.000 meter, eindigde toen als vijfde.

Ireen Wüst was vrijdag de tweede Nederlandse in Noorwegen. De vijfvoudig olympisch kampioene klokte de negende tijd: 1.16,14. Femke Kok (1.17,57) kwam niet verder dan de zeventiende plek.

Lotte van Beek de beste in de B-groep met een tijd van 1.16,65. De 29-jarige Nederlandse, die in 2014 brons won op de 1.500 meter bij de Spelen van Sotsji, reed in Stavanger haar eerste wereldbeker sinds maart 2019. Marrit Fledderus eindigde in 1.18,91 als vijftiende.