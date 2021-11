Jutta Leerdam is vrijdag bij de wereldbeker in Stavanger als vierde geëindigd op de 1.000 meter. De zege ging net als vorige week in Tomaszów Mazowiecki naar de Amerikaanse Brittany Bowe.

Leerdam kwam in de slotrit in de Sørmarka Arena tot een tijd van 1.15,22. Daarmee kwam ze 0,06 seconde tekort voor het brons, dat naar de Japanse Nao Kodaira ging (1.15,16).

Bowe was wederom een klasse apart. De wereldrecordhoudster noteerde een baanrecord (1.14,16) en was bijna een seconde sneller dan de nummer twee Miho Takagi uit Japan (1.15,01).

Het podium was precies hetzelfde als bij de eerste wereldbeker van dit seizoen in Polen. Leerdam, de wereldkampioene van 2020 op de 1.000 meter, eindigde toen als vijfde.

Ireen Wüst was vrijdag de tweede Nederlandse in Noorwegen. De vijfvoudig olympisch kampioene klokte de negende tijd: 1.16,14. Femke Kok (1.17,57) kwam niet verder dan de zeventiende plek.

Lotte van Beek was eerder op vrijdag de beste in de B-groep met een tijd van 1.16,65. De 29-jarige Nederlandse, die in 2014 brons won op de 1.500 meter bij de Spelen van Sotsji, reed in Stavanger haar eerste wereldbeker sinds maart 2019. Marrit Fledderus eindigde in 1.18,91 als vijftiende.