Sjinkie Knegt is vrijdag bij de wereldbeker shorttrack in Hongarije ook voortijdig gestrand op de 1.000 meter. De 32-jarige Fries werd eerder al uitgeschakeld in de series.

Knegt eindigde als vijfde en laatste in zijn heat, terwijl een plek bij de eerste twee of de vier snelste nummers drie nodig was om door te gaan naar de kwartfinales. Seriewinnaar Itzhak de Laat en Jens van 't Wout (een van de beste nummers drie) zijn wél verder.

Donderdag bleef Knegt op de 1.500 meter al steken in de kwartfinales. Hij kreeg toen een straf. Bij eerdere wereldbekerwedstrijden dit seizoen kon 'de Schicht uit Bantega' ook al niet overtuigen.

Bij de vrouwen bereikte Suzanne Schulting de kwartfinales van de 1.000 meter. Ze werd tweede in haar serie, achter de Canadese Kim Boutin. De kwartfinales worden zondag verreden.

Ook Xandra Velzeboer is er dan bij. Ze werd net als Schulting tweede in haar heat. Selma Poutsma, de derde Nederlandse deelneemster, eindigde in haar serie als derde en redde het daarmee niet.