Van vrijdag tot en met zondag wordt in de Sørmarka Arena in Stavanger de tweede wereldbeker van het schaatsseizoen verreden. Een overzicht van het programma en de Nederlandse deelnemers in Noorwegen.

Programma

Vrijdag 19 november

17.00 uur: 1.000 meter vrouwen

17.33 uur: 1.000 meter mannen

18.17 uur: 5.000 meter vrouwen

Zaterdag 20 november

15.00 uur: Eerste 500 meter vrouwen

15.28 uur: Eerste 500 meter mannen

16.07 uur: 10.000 meter mannen

18.05 uur: Teamsprint mannen

18.28 uur: Teamsprint vrouwen

Zondag 21 november

15.00 uur: Tweede 500 meter mannen

15.28 uur: Tweede 500 meter vrouwen

16.07 uur: 1.500 meter mannen

16.54 uur: 1.500 meter vrouwen

Nederlandse deelnemers

Vrouwen

500 meter: Jutta Leerdam, Femke Kok, Michelle de Jong, Dione Voskamp en Marrit Fledderus

1.000 meter: Jutta Leerdam, Femke Kok, Ireen Wüst, Marrit Fledderus en Lotte van Beek

1.500 meter: Antoinette de Jong, Ireen Wüst, Irene Schouten, Jorien ter Mors en Marijke Groenewoud

5.000 meter: Irene Schouten, Antoinette de Jong, Carlijn Achtereekte, Joy Beune en Sanne in 't Hof

Teamsprint: Michelle de Jong, Marrit Fledderus, Femke Kok en Dione Voskamp

Mannen

500 meter: Kai Verbij, Merijn Scheperkamp, Hein Otterspeer, Dai Dai N'tab en Janno Botman

1.000 meter: Kai Verbij, Hein Otterspeer, Thomas Krol, Kjeld Nuis en Merijn Scheperkamp

1.500 meter: Thomas Krol, Kjeld Nuis, Chris Huizinga, Patrick Roest en Jan Blokhuijsen

10.000 meter: Jorrit Bergsma, Patrick Roest, Marwin Talsma, Marcel Bosker en Kars Jansman

Teamsprint: Stefan Westenbroek, Serge Yoro, Tijmen Snel en Janno Botman