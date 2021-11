Sven Kramer slaat de laatste drie wereldbekers van dit kalenderjaar over. De 35-jarige schaatser kiest voor een extra trainingsblok om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op het cruciale olympisch kwalificatietoernooi (OKT) van eind december.

Volg nieuws over de Olympische Spelen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Olympische Winterspelen

Kramer had komend weekend in Stavanger de 10 kilometer mogen rijden en in Salt Lake City (3-5 december) en Calgary (10-12 december) de 5 kilometer en de ploegenachtervolging.

"Sven is begin mei geopereerd aan zijn rug. Hoewel zijn herstel voorspoedig is verlopen, is zijn basis toch te krap", zegt Kramers coach Jac Orie dinsdag. "Om die reden kiezen we voor een extra trainingsblok van zes weken, in onder meer het Italiaanse Collalbo."

Kramer zei afgelopen zondag in het Poolse Tomaszów Mazowiecki al dat hij twijfelde over deelname in Stavanger. De viervoudig olympisch kampioen werd bij de eerste wereldbeker van het seizoen slechts negende in de B-groep op de 5 kilometer.

Kramer moet bij het OKT in Heerenveen (26-30 december) normaal gesproken in de top drie eindigen op de 5 kilometer om zich te plaatsen voor de Olympische Winterspelen van Peking (4-20 februari).

Kramer wordt in Noorwegen op de 10 kilometer vervangen door zijn ploeggenoot Kars Jansman. Bij de vrouwen neemt Lotte van Beek op de 1.000 meter de plek in van Antoinette de Jong. De Friezin rijdt in Stavanger wel de 5 kilometer.