Sven Kramer is opgelucht dat hij zondag bij de wereldbeker in Tomaszów Mazowiecki een goede bijdrage leverde aan de Nederlandse zege op de ploegenachtervolging. De 35-jarige schaatser herstelde zich zo van zijn slechte beurt op de 5 kilometer van vrijdag.

"Ik had een goede dag en dan ben ik van waarde", zei Kramer tegen de NOS. "Ik ga er nog steeds vanuit dat ik ook goed kan zijn op de 5 kilometer, maar vrijdag was het natuurlijk niet om over naar huis te schrijven. En dat is een understatement. Ik ben dus absoluut blij dat ik vandaag toch nog een goede rit kon rijden."

De viervoudig olympisch kampioen eindigde vrijdag op 'zijn' 5.000 meter slechts als negende in de B-groep, in een matige tijd van 6.30,09. "Dat moest ik even verwerken, het zijn geen leuke momenten", erkende Kramer. "Ik heb gewoon niet heel veel over als het niet lekker loopt, alles moet goed vallen."

Zondag viel het wel goed bij de Fries en pakte hij samen met Jumbo-Visma-ploeggenoten Patrick Roest en Marcel Bosker goud op de ploegenachtervolging. Het Nederlandse trio was met een tijd van 3.44,56 ruim een seconde sneller dan Canada (3.45,76) en Japan (3.45,81).

"Dit was een goede eerste teampursuit van het seizoen", oordeelde Kramer. "Het kan en moet nog beter, maar dit was de eerste keer in deze samenstelling en met een tactiek van iets minder wisselen en iets minder duwen. We hebben daar afgelopen zomer de nodige aandacht aan besteed, dus ik denk dat we heel erg blij moeten zijn met dit resultaat."

Sven Kramer op het podium naast Marcel Bosker (links) en Patrick Roest (rechts). Sven Kramer op het podium naast Marcel Bosker (links) en Patrick Roest (rechts). Foto: Pro Shots

'Het wordt heel spannend'

Het is nog lang niet zeker dat Kramer bij de Olympische Spelen van Peking (4-20 februari 2022) ook in actie zal komen bij de ploegenachtervolging.

Hij zal normaal gesproken in de top drie moeten eindigen op de 5 kilometer bij het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen (26-30 december) om een plekje te krijgen in de achtervolgingsploeg van bondscoach Jan Coopmans.

"Ik weet dat het beter moet als ik me straks tussen Kerst en Oud en Nieuw wil plaatsen voor de Spelen", aldus Kramer. "Ik heb nog een kleine zes weken en het wordt heel spannend, maar ik zie het nog steeds positief in. Ik wil er een mooi laatste hoofdstuk van maken."