Irene Schouten heeft zondag haar tweede zege geboekt bij de wereldbeker in Tomaszów Mazowiecki door de massastart te winnen. Op de 1.500 meter was de Japanse Miho Takagi de snelste en viel Ireen Wüst net naast het podium.

Schouten was duidelijk de sterkste in de finale van de massastart. De 29-jarige Nederlandse reed in de beginfase weg met de Belarussische Marina Zueva en de Amerikaanse Mia Kilburg-Manganello en had na de samensmelting voldoende energie over om de massasprint te winnen.

De Canadese Ivanie Blondin eindigde op gepaste afstand als tweede en de Italiaanse Francesca Lollobrigida werd derde. Wereldkampioene Marijke Groenewoud sprintte naar de vierde plek.

Schouten hoort al jaren bij de wereldtop op de massastart. Ze is tweevoudig wereldkampioene en boekte in Polen haar twaalfde wereldbekerzege op het relatief nieuwe onderdeel.

De stayer van Team Zaanlander won vrijdag al de 3 kilometer in Tomaszów Mazowiecki.

Ireen Wüst pakte net geen medaille op de 1.500 meter

Wüst vierde op 1.500 meter

Wüst eindigde eerder op zondag als vierde op de 1.500 meter. De Brabantse nam het in de slotrit op tegen Takagi en gaf meer dan een seconde toe op de wereldrecordhoudster: 1.56,00 om 1.57,28. De 27-jarige Takagi, zaterdag goed voor zilver op de 1.000 meter, pakte ook het baanrecord af van Wüst. Dat stond op 1.56,62.

De Amerikaanse Brittany Bowe pakte het zilver in 1.56,60, terwijl Nadezhda Morozova (1.56,92) verrassend als derde eindigde. De 23-jarige Kazachse bezorgde haar land de eerste wereldbekermedaille sinds maart 2015.

Nederlands kampioene Antoinette de Jong klokte met 1.57,58 de zevende tijd. Schouten (1.58,17) eindigde als achtste.

De Noorse wereldkampioene Ragne Wiklund (1.59,32) kwam niet verder dan de twaalfde tijd, terwijl de Tsjechische Martina Sáblíková in 2.01,66 als negentiende en laatste eindigde.

Zondagochtend reden Jorien ter Mors en Groenewoud al in de B-groep van de 1.500 meter. De vierde plek van voormalig olympisch kampioene Ter Mors (2.00,32) en de negende plek van Groenewoud (2.01,01) waren niet genoeg om te promoveren naar de A-groep.