Jutta Leerdam maakt zich geen zorgen over haar tegenvallende tijden op de 500 en 1.000 meter bij de wereldbekerwedstrijd in het Poolse Tomaszów Mazowiecki. De Nederlandse kampioene vertolkte op beide afstanden een bijrol.

Volg nieuws over de Olympische Spelen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Olympische Winterspelen

De 22-jarige Leerdam eindigde zaterdag in de tweede omloop van de 500 meter als twaalfde, waarna ze op haar favoriete 1.000 meter ook buiten het podium eindigde. De wereldkampioene van 2020 moest zich tevredenstellen met de vijfde plaats.

"Het ging niet gemakkelijk, het voelde niet goed aan", aldus Leerdam na afloop van de tweede dag in Polen tegen de NOS. "Ik kon mijn kracht en vermogen niet kwijt op dit ijs. Het lijkt wel of er een vloek op mij rust in Polen, want ik heb altijd problemen met dit ijs."

"Het ijs in Polen is zo zacht, dat ik geen idee heb waar mijn schaats precies zit en waar de druk ligt", vervolgde Leerdam. "Maar het maakt niet zoveel uit. Ik hoef nu nog niet te winnen. Ik ben op de goede weg."

De tegenvallende tijd van Leerdam betekende dat de zoveelste Nederlandse rijder naast het podium bleef. Volgens Leerdam komt dat mede omdat de Nederlandse ploeg pas donderdag arriveerde in Polen. "Ik heb dan altijd wat problemen met mijn coördinatie."

"En we zijn Thialf-ijs gewend, dat is het tegenovergestelde van Polen en dan heb je een andere slag. Maar het hoeft hier nog niet: het zijn geen Olympische Spelen. En het is pas november, dus we hebben nog tijd. Hiervan kan ik alleen maar leren."

Femke Kok verscheen ziek aan de start op de 500 meter in Polen. Femke Kok verscheen ziek aan de start op de 500 meter in Polen. Foto: ANP

Verloren weekend voor niet fitte Kok

Femke Kok kon ook geen ogen hoge ogen gooien op de tweede 500 meter. De Friezin zei na haar achtste plaats dat ze niet fit aan de start was verschenen. "Ik heb vandaag iets verkeerd gegeten, want voor de 500 meter had ik al een knoop in de maag", zei ze tegen de NOS.

"Ik ben er wel voor gegaan, maar na de 500 meter kwam alles eruit. Ik twijfelde of ik de 1.000 meter zou rijden, maar ik herstelde wel oké. En het is wel gewoon een World Cup, dus dan doe ik wedstrijdritme op. Ik zag het als een uitdaging."

Aan de tijd van Kok op 1.000 meter was ook te zien dat ze niet fit was. De nummer drie van het wereldbekerklassement van vorig seizoen was ruim twee seconden langzamer dan Brittany Bowe en werd met 1.17,02 tiende.

Kok maakt zich er niet al te druk om. "Het is nog vroeg in het seizoen en er komen gelukkig nog veel wedstrijden aan. Dit is misschien wel een verloren weekend, al is het ook wel weer goed dat ik deze prikkel heb gehad."