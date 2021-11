Kjeld Nuis heeft geen goed woord over voor het matige optreden van de Nederlanders op de 1.500 meter bij de wereldbekerwedstrijd in het Poolse Tomaszów Mazowiecki. Nuis eindigde op een teleurstellende zesde plaats nadat hij de eveneens tegenvallende Thomas Krol had verslagen.

"We zijn allebei de zwaarste mannen van het veld", aldus Nuis na afloop van de race tegen de NOS. "Als je boven de negentig kilo bent en op dit ijs rijdt, zak je erin weg. Maar dat neemt niet weg dat we hier vorig jaar één en twee reden. Nu zijn we er dik afgereden en dat doet heel veel pijn. Dit gaat nergens over."

Regerend olympisch kampioen Nuis begon nog goed aan zijn race tegen Krol, maar in de slotronde ging het helemaal mis. Bij de laatste kruising moest Krol wachten op Nuis omdat laatstgenoemde uit de buitenbocht kwam en zodoende voorrang had.

Nuis stortte vervolgens in en moest met een tijd van 1.47,06 genoegen nemen met een zesde plaats. Krol, die vorig seizoen in Heerenveen nog wereldkampioen werd op de schaatsmijl, werd slechts zestiende.

"Na 1.100 meter voelde ik dat ik ging winnen", aldus Nuis. "Toen dacht ik: kom alsjeblieft onderdoor. Maar hij kwam niet. Dan moet je schakelen en erop en erover gaan, maar ik ging op hem zitten wachten. Ik hield gas in en toen zat de race op slot. Het kwaad was al geschied. Er kwam een tijd uit waar ik me diep voor schaam."

Kjeld Nuis en Thomas Krol zochten elkaar na de teleurstellende 1.500 meter op.

'Diep en diep onder de maat'

Nuis heeft geen verklaring voor het teleurstellende optreden van de Nederlanders op de 1.500 meter. "Twee weken terug waren Krol en ik op de NK de enige mannen die in de 1.44 reden. Dan is dit diep en diep onder de maat. Iedereen heeft NK's gereden en mensen willen zich graag laten zien. We staan niet voor niets op de startlijst. Dit is echt heel slecht. Dat het zo snel op is, valt heel erg tegen."

Krol werd twee weken geleden in Heerenveen nog Nederlands kampioen op de 1.000 meter met een tijd van 1.44,27. Daarmee was hij 0,25 seconden sneller dan Nuis, die tweede werd. Ze reden toen niet tegen elkaar.

Nuis en Krol hebben zondag de mogelijkheid om zich te revancheren in Tomaszów Mazowiecki, waar de eerste internationale wedstrijd van het olympische seizoen op het programma staat. Dan staat de 1.000 meter op de rol.

De World Cup in Polen is de eerste wereldbekerwedstrijd van het jaar. In dit olympische seizoen zijn de World Cups extra belangrijk, omdat Nederland daarin de startbewijzen voor de Winterspelen in Peking moet verdienen. De Nederlandse rijders moeten goed presteren om het maximum aantal quotumplaatsen van negen tickets per sekse te veroveren.