Kjeld Nuis en Thomas Krol hebben zaterdag zwaar teleurgesteld op de 1.500 meter bij de wereldbekerwedstrijd in het Poolse Tomaszów Mazowiecki. Nuis versloeg Krol na een lastige laatste kruising in een rechtstreekse confrontatie, maar moest genoegen nemen met een zesde plaats.

Regerend olympisch kampioen Nuis had in de slotrit een voorsprong van een kleine zeven tienden van een seconde op Krol toen hij naar de afsluitende kruising reed. Omdat Nuis vanuit de buitenbocht kwam en zodoende voorrang had, moest Nederlands kampioen Krol op de wissel inhouden en was de kans op een goede tijd voor hem verkeken.

Nuis stortte in het vervolg echter helemaal in en noteerde een tijd van 1.47,06, die goed was voor de zesde plaats. Krol eindigde op een belabberde zestiende plaats met 1.48,58.

Nederland domineert doorgaans de schaatsmijl bij de mannen. De laatste vier wereldkampioenen op de afstand waren allemaal Nederlanders, met Krol als laatste winnaar. Nuis won drie jaar geleden in Pyeongchang olympisch goud op de 1.500 meter.

De zege op de schaatsmijl ging naar de Koreaan Kim Min-seok, die daarmee zijn eerste internationale wedstrijd in zijn loopbaan won. Kim noteerde 1.46,15. Daarmee was hij drie honderdsten sneller dan de Chinese nummer twee Ning Zhongyan. De Amerikaan Joey Mantia werd derde (1.46,38).

Patrick Roest, die drie jaar geleden in Pyeongchang nog olympisch zilver veroverde op de 1.500 meter, stelde teleur met 1.47,72. Daarmee eindigde hij op een twaalfde plaats, één plek achter Jan Blokhuijsen (1.47,69). Chris Huizinga werd twintigste en laatste met 1.49,93.

Bijrol voor Bergsma op chaotische massastart

Jorrit Bergsma kon geen rol van betekenis spelen bij de massastart. De Groninger eindigde als negende in een chaotische race, waarbij koplopers Masahito Obayashi en Ruslan Zakharov het peloton op een rondje zetten.

Volgens de nieuwe regels van de internationale schaatsfederatie ISU moeten de rijders die 'gelapt' worden uit de baan stappen, maar dat gebeurde niet in Polen. In alle consternatie bleef de Japanner Obayashi zijn Russische medekoploper Zakharov voor in de sprint.

Regerend Nederlands kampioen Bart Hoolwerf reikte niet tot de finale van de massastart. De Eemdijker bleef steken in de kwalificaties en bewees zichzelf daarmee een slechte dienst in de strijd om een plek in de olympische selectie.