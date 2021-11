Femke Kok heeft Jutta Leerdam zaterdag verslagen op de tweede 500 meter bij de wereldbekerwedstrijd in het Poolse Tomaszów Mazowiecki. In een onderlinge confrontatie was de Friezin een tiende van een seconde sneller dan de regerend Nederlands kampioene, maar dat was niet genoeg voor een podiumplaats. De Amerikaanse Erin Jackson won ook de tweede omloop in Polen.

Volg nieuws over de Olympische Spelen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Olympische Winterspelen

De 21-jarige Kok was op de eerste 100 meter veel beter dan Leerdam (10,57 om 10,76 seconden), waarna ze haar voorsprong vasthield in de ronde. Haar tijd van 38,21 was goed voor de achtste plaats, terwijl Leerdam met een teleurstellende 38,33 genoegen moest nemen met de twaalfde plaats.

Kok en Leerdam waren allebei sneller dan vrijdag tijdens de eerste omloop van de 500 meter. Kok werd toen teleurstellend elfde met 38,36, terwijl Nederlands kampioen Leerdam met 38,52 een plek achter haar Nederlandse rivale eindigde.

De zege op de tweede omloop van de 500 meter ging opnieuw naar Jackson, die vrijdag ook verrassend genoeg zegevierde. Dit keer was de Amerikaanse zes honderdsten van een seconde sneller dan tijdens de eerste omloop (37,55), waarmee ze haar baanrecord verbeterde. Ze was liefst 0,23 seconden sneller dan regerend olympisch kampioene Nao Kodaira, die als derde eindigde.

De 29-jarige Jackson stond nog niet eerder op het podium bij een internationale wedstrijd. De schaatsster uit de Verenigde Staten werd in 2018 24e op de 500 meter bij de Olympische Spelen van Pyeongchang. In 2020 werd ze zevende bij de WK afstanden.

Dione Voskamp mocht zaterdag ook starten op de sprintafstand in de A-groep en deed het met een tijd van 38,36 bepaald niet onverdienstelijk. Daarmee werd ze veertiende. Michelle de Jong won eerder op de dag de 500 meter in de B-groep. Zij klokte 38,62. Marrit Fledderus werd tweede met 38,67.

Revelatie Erin Jackson won ook de tweede 500 meter bij de wereldbekerwedstrijd in het Poolse Tomaszów Mazowiecki. Revelatie Erin Jackson won ook de tweede 500 meter bij de wereldbekerwedstrijd in het Poolse Tomaszów Mazowiecki. Foto: ANP