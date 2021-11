Jutta Leerdam heeft zaterdag geen rol van betekenis kunnen spelen op de 1.000 meter bij de wereldbekerwedstrijd in het Poolse Tomaszów Mazowiecki. De Nederlands kampioene eindigde als vijfde op de sprintafstand, die overtuigend werd gewonnen door regerend wereldkampioene Brittany Bowe. Op de 500 meter moest ze zich ook al gewonnen geven tegen Femke Kok.

De 22-jarige Leerdam ging alleen van start in haar slotronde, omdat de Russische Olga Fatkulina zich had afgemeld. Zonder een tegenstander in de baan kwam de Zuid-Hollandse geen moment in de buurt van de tijd van Bowe. Met 1.16,34 werd ze vijfde.

Bowe maakte indruk op het zware ijs in Polen door als enige rijdster onder de 1.15 te duiken. De Amerikaanse klokte 1.14,78, waarmee ze haar eigen baanrecord met liefst zes tiende van een seconde verbeterde. De Japanners Miho Takagi (tweede) en Nao Kodaira (derde) completeerden het podium.

Net als op de 1.500 meter bij de mannen stelden de Nederlandse vrouwen op de 1.000 meter teleur. Antoinette de Jong werd wel knap zesde met 1.16,50, waarmee ze net zo hard reed als Ireen Wüst.

Kok, die twee weken geleden bij de NK afstanden nog tweede werd op de 1.000 meter, eindigde op een teleurstellende tiende plaats (1.17,02). Na afloop zei ze dat ze niet fit was. Marrit Fledderus werd achttiende in 1.18,48.

Kok won nog van Leerdam op 500 meter

Op de tweede 500 meter was Kok eerder op de dag nog sneller dan Leerdam. De Friezin versloeg de Nederlands kampioene in een rechtstreekse confrontatie in Polen, maar dat was niet genoeg voor een podiumplaats. De Amerikaanse Erin Jackson won ook de tweede omloop in Polen.

De 21-jarige Kok was op de eerste 100 meter veel beter dan Leerdam (10,57 om 10,76 seconden), waarna ze haar voorsprong vasthield in de ronde. Haar tijd van 38,21 was goed voor de achtste plaats, terwijl Leerdam met een teleurstellende tijd van 38,33 genoegen moest nemen met de twaalfde plaats.

Kok en Leerdam waren allebei sneller dan vrijdag tijdens de eerste omloop van de 500 meter. Kok werd toen teleurstellend elfde met 38,36, terwijl Nederlands kampioen Leerdam met 38,52 een plek achter haar Nederlandse rivale eindigde.

De zege op de tweede omloop van de 500 meter ging opnieuw naar Jackson, die vrijdag ook verrassend genoeg zegevierde. Dit keer was de Amerikaanse zes honderdste van een seconde sneller dan tijdens de eerste omloop (37,55), waarmee ze haar baanrecord verbeterde. Ze was liefst 0,23 seconden sneller dan regerend olympisch kampioene Nao Kodaira, die als derde eindigde.

De 29-jarige Jackson stond nog niet eerder op het podium bij een internationale wedstrijd. De schaatsster uit de Verenigde Staten werd in 2018 24e op de 500 meter bij de Olympische Spelen van Pyeongchang. In 2020 werd ze zevende bij de WK afstanden.

Dione Voskamp mocht zaterdag ook starten op de sprintafstand in de A-groep en deed het met een tijd van 38,36 bepaald niet onverdienstelijk. Daarmee werd ze veertiende. Michelle de Jong won eerder op de dag de 500 meter in de B-groep. Zij klokte 38,62. Marrit Fledderus werd tweede met 38,67.

Ook geen succes ploegenachtervolging

Ook Wüst, De Jong en Irene Schouten konden Nederland geen succes bezorgen op de ploegenachtervolging. Het drietal verloor in een rechtstreeks duel van Japan en eindigde in 3.02,70 uiteindelijk op een derde plaats. Canada was de verrassende winnaar van de discipline.

Nederland is regerend wereldkampioen op de ploegenachtervolging, al deed Japan vorig seizoen niet mee aan de WK afstanden in Heerenveen. Canada greep toen het zilver.

Daarvoor werden de Japanners twee keer wereldkampioen en veroverden ze de olympische titel in 2018 in Pyeongchang.