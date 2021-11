Nils van der Poel genoot vrijdag van zijn eerste wedstrijd van het seizoen, maar de 25-jarige schaatser wil niet te veel waarde hechten aan zijn ruime zege op de 5 kilometer bij de wereldbeker in het Poolse Tomaszów Mazowiecki.

"Ik ben in goede vorm, maar je moet niet te veel conclusies trekken uit de resultaten vroeg in het seizoen", zei Van der Poel tegen de NOS. "Jorrit Bergsma reed een paar weken geleden 6.07 en dat is ook waanzinnig goed op dat moment in het seizoen. Er zijn er altijd die ineens met goede resultaten komen."

De Zweed was vrijdag in Polen veel te sterk voor de concurrentie. Met 6.15,56 noteerde hij een baanrecord en was hij ruim vijf seconden sneller dan de Canadees Ted-Jan Bloemen (6.20,94), Patrick Roest (6.21,03) en Bergsma (6.21,22).

"Vandaag had ik een goede dag, ik heb veel plezier gehad", aldus Van der Poel. "Mijn laatste rondjes voelden als een training, maar ik heb de afgelopen week dan ook heel veel 5 kilometers gereden in de trainingen."

Van der Poel pakte vorig seizoen in Thialf de wereldtitels op de 5.000 en 10.000 meter. De laatste afstand won hij in een indrukwekkend nieuw wereldrecord. "Ik had toen mijn piek. Ik hoop dat ik dat dit jaar kan herhalen."

Roest vindt gat naar Van der Poel te groot

Nummer drie Roest was vooral ontevreden over de grote achterstand op Van der Poel. "Dat gat is groot, te groot", zei hij. "Ik heb nog een flink gat te dichten."

"De rit zelf voelde ook niet heel goed. Ik wilde versnellen, maar kwam niet onder die rondjes van 30,1. Ik moet nog fitter worden en nog meer uitrusten. Ik sta hier een beetje moe aan de start. Daardoor heb ik de power niet om mijn race af te bouwen."