Nils van der Poel heeft vrijdag bij de start van het wereldbekerseizoen met overmacht de 5 kilometer gewonnen. Gao Tingyu was na een razendsnelle opening de beste op de 500 meter in het Poolse Tomaszów Mazowiecki.

Van der Poel reed bij zijn 5.000 meter alleen maar rondetijden onder de dertig seconden en kwam uit op een baanrecord van 6.15,56. Wereldrecordhouder Ted-Jan Bloemen uit Canada eindigde op grote afstand als tweede (6.20,94).

Patrick Roest kwam een tiende tekort voor zilver en moest met een tijd van 6.21,03 genoegen nemen met brons. Nederlands kampioen Jorrit Bergsma viel net naast het podium en eindigde als vierde in 6.21,22. Marwin Talsma zette met 6.26,13 de achtste tijd neer.

De Canadees Graeme Fish werd slechts twaalfde in 6.29,65. De voormalige wereldkampioen en wereldrecordhouder op de 10 kilometer reed vorig seizoen geen internationale wedstrijden vanwege de coronapandemie.

Sven Kramer werd eerder op vrijdag slechts negende in de B-groep, in een tijd van 6.30,09. Marcel Bosker eindigde als derde in 6.24,66.

De 25-jarige Van der Poel maakte vorig seizoen veel indruk door in Heerenveen wereldkampioen te worden op de 5 en 10 kilometer. De Zweed reed tevens een wereldrecord op de langste afstand. Hij geldt als de grote favoriet voor olympisch goud op de 5 en 10 kilometer volgend jaar februari in Peking.

Gao opent op 500 meter in 9,32 seconden

De 23-jarige Gao had op de 500 meter slechts 9,32 seconden nodig voor zijn eerste 100 meter. Na een rondje van 24,9 kwam de nummer drie van de Olympische Spelen van 2018 uit op een eindtijd van 34,26, ruim vier tienden onder het baanrecord van de Rus Pavel Kulizhnikov (34,67).

De Japanner Tatsuya Shinhama pakte zilver in 34,54 en de Canadese wereldkampioen Laurent Dubreuil (34,68) werd derde. Kulizhnikov eindigde verrassend als twintigste en laatste (35,53).

Nederlands kampioen Kai Verbij klokte met 34,93 de achtste tijd. World Cup-debutant Merijn Scheperkamp werd knap negende in 34,94, terwijl Hein Otterspeer na een flinke misser bij de start niet verder kwam dan plek twaalf (34,98). Dai Dai N'tab stelde teleur met de veertiende tijd (35,01). Janno Botman zette eerder op vrijdag de achtste tijd neer in de B-groep: 35,44.

China, Japan en Zuid-Korea doen in Polen voor het eerst sinds maart 2020 mee aan internationale wedstrijden. De Aziatische landen sloegen vorig seizoen de wereldbekers en de WK afstanden in Heerenveen over vanwege de coronapandemie.

Gao schaatste afgelopen winter alleen een paar wedstrijden in China. In september baarde hij opzien door bij een trainingswedstrijdje in Ürümqi 33,83 te noteren op de 500 meter. Die Chinese stad ligt op grote hoogte (1.700 meter).