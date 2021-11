Irene Schouten heeft vrijdag haar goede vorm doorgetrokken door de 3 kilometer te winnen bij de wereldbeker in het Poolse Tomaszów Mazowiecki. Op de 500 meter ging de winst verrassend naar de Amerikaanse Erin Jackson en stelden Femke Kok en Jutta Leerdam teleur.

Schouten maakte twee weken geleden veel indruk bij de NK afstanden in Heerenveen door de 3 en de 5 kilometer te winnen in een dik baanrecord. In Polen was de Nederlandse ook de beste in een internationaal veld en boekte ze de tweede wereldbekerzege op de 3 kilometer uit haar carrière.

De 29-jarige Schouten verbeterde met 4.04,00 het baanrecord van Martina Sáblíková (4.06,13). De Canadese Isabelle Weidemann eindigde in 4.05,25 als tweede en de Italiaanse Francesca Lollobrigida veroverde brons (4.06,52).

Joy Beune klokte de vijfde tijd (4.06,94), terwijl Sáblíková niet verder kwam dan de zesde plek: 4.07,46. De Tsjechische bleef regerend wereldkampioene Antoinette de Jong (zevende in 4.07,54) wel net voor.

Olympisch kampioene Carlijn Achtereekte (4.16,06) werd teleurstellend vijftiende. Alleen de 49-jarige Duitse Claudia Pechstein was langzamer in de A-groep (4.19,07).

In de B-groep zette Sanne in 't Hof bij haar debuut in de wereldbeker de vijfde tijd neer: 4.13,53.

Erin Jackson boekte op de 500 meter haar eerste wereldbekerzege. Erin Jackson boekte op de 500 meter haar eerste wereldbekerzege. Foto: Pro Shots

Kok en Leerdam buiten top tien op 500 meter

Op de 500 meter noteerde Jackson met 37,61 ook een baanrecord in Polen. Ze was 0,13 seconden sneller dan regerend olympisch kampioene Nao Kodaira uit Japan, die het zilver pakte. De Russische Olga Fatkulina (38,07) eindigde als derde, vlak voor haar landgenote en regerend wereldkampioene Angelina Golikova (38,08).

De 29-jarige Jackson stond nog niet eerder op het podium bij een internationale wedstrijd. De schaatsster uit de Verenigde Staten werd in 2018 24e op de 500 meter bij de Olympische Spelen van Pyeongchang. In 2020 werd ze zevende bij de WK afstanden.

De Amerikaanse had een negende plek op de 500 meter in 2018 als beste prestatie staan in World Cups. Ze reed vorig seizoen geen internationale wedstrijden vanwege de coronapandemie.

De Nederlandse vrouwen eindigden vrijdag buiten de top tien. Kok, die vorig seizoen alle vier de wereldbekerwedstrijden over 500 meter won, kwam met een tijd van 38,36 niet verder dan de elfde plek. Nederlands kampioene Leerdam eindigde als twaalfde in 38,52.

De andere drie Nederlanders op de 500 meter startten eerder op vrijdag in de B-groep. Dione Voskamp (38,64) werd daarin derde, Marrit Fledderus (38,85) eindigde als vierde en Michelle de Jong (39,16) klokte de negende tijd.