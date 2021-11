Sven Kramer heeft vrijdag zwaar teleurgesteld op de 5.000 meter in de B-groep bij de eerste wereldbekerwedstrijd in het Poolse Tomaszów Mazowiecki. De Fries eindigde slechts als negende.

Volg nieuws over de Olympische Spelen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Olympische Winterspelen

De 35-jarige Kramer noteerde een tijd van 6.30,09, waarmee hij liefst veertien seconden langzamer was dan twee weken geleden bij de NK afstanden in Heerenveen. Toen eindigde de viervoudig olympisch kampioen als vijfde, waarmee hij zich nipt plaatste voor de wereldbekerwedstrijden.

"Ik kan niet meteen de vinger op de zere plek leggen, maar dit was gewoon niet goed genoeg", aldus Kramer na afloop van zijn teleurstellende 5 kilometer in Polen. "Dat het beter moet is één ding wat zeker is. Daar heb ik nog zes weken de tijd voor."

Daags na de 5 kilometer bij de NK afstanden reed Kramer verrassend genoeg een marathonwedstrijd in Enschede, waarna hij zich afmeldde voor de 10 kilometer bij de NK afstanden. Volgens zijn coach Jac Orie moet er wat veranderen wil Kramer in februari voor de vierde keer in zijn loopbaan olympisch kampioen worden op de 5.000 meter. Kramer kampt al lange tijd met chronische rugklachten en onderging in het voorjaar een operatie.

"We moeten van de gebaande paden komen, anders krijg je niets anders", aldus Orie na afloop van de NK afstanden. "We hopen dat deze trainingsprikkel Sven een stap in de goede richting brengt."

Sven Kramer zal volgende week in Stavanger weer niet in de A-groep rijden. Sven Kramer zal volgende week in Stavanger weer niet in de A-groep rijden. Foto: Pro Shots

Bosker derde in B-groep

Marcel Bosker eindigde als derde op de 5.000 meter in de B-categorie, waarin met vier schaatsers op de baan wordt gereden. De rijder van Jumbo-Visma klokte 6.24,66, waarmee hij een kleine seconde langzamer was dan de Noorse winnaar Sander Eitrem (6.23,73).

De World Cup in het Poolse Tomaszów Mazowiecki is de eerste wereldbekerwedstrijd van het schaatsseizoen. Nederland moet in het wereldbekerseizoen goed presteren om het maximaal aantal quotumplaatsen van negen per sekse op de Olympische Winterspelen in Peking te verkrijgen.