Nils van der Poel schaatst vrijdag bij de wereldbeker in het Poolse Tomaszów Mazowiecki pas zijn eerste wedstrijd van het seizoen. De wereldkampioen op de 5 en 10 kilometer kiest ook in de olympische winter zijn eigen, onorthodoxe weg.

Toen Patrick Roest op 9 oktober in Inzell zijn eerste trainingswedstrijd van het seizoen reed, stond zijn grootste concurrent met een koebel op de tribunes van het Zuid-Duitse ijsstadion. Over de reling hing een zelfgemaakt spandoek met de tekst "Patrick, Hup Hup". In de linkerbovenhoek was een Nederlandse vlag getekend.

"Ik vond het grappig", verklaart Van der Poel zijn opvallende actie in gesprek met NU.nl. "Ik heb het gevoel dat de sfeer in onze sport soms wat te serieus is. Schaatsen is zo steriel, er is zoveel competitie, er wordt zoveel gemeten, het draait zoveel om rondetijden… We moeten niet vergeten dat we ook plezier moeten maken en ervan moeten genieten."

"Patrick is een van de beste schaatsers ter wereld, dus toen ik de kans kreeg om naar een wedstrijd van hem te kijken, heb ik die met beide handen aangegrepen. Ik had Patrick van tevoren verteld dat ik een spandoek voor hem had, zodat hij niet verrast zou zijn. Hij lachte naar me, dus ik denk dat hij het wel kon waarderen."

Van der Poels steun aan zijn belangrijkste rivaal voor olympisch goud op de 5 kilometer zorgde voor wat gefronste wenkbrauwen in de schaatswereld. Zo noemde oud-wereldkampioen Erben Wennemars het op Twitter een "rare actie". "Grote kampioenen houden zich bezig met hun eigen voorbereiding", schreef de NOS-analist.

Van der Poel haalt er zijn schouders over op. "Ik denk dat we ons moeten blijven herinneren waarom we schaatsen, that's all", zegt de 25-jarige Zweed. "Ik zou er trots op zijn als ik onze sport wat kan opschudden. Je ziet soms jongens op de ijsbaan die anderen geen gedag zeggen en alleen maar bij hun eigen groepje blijven. Als ik dat kan veranderen, dan graag."

'Het is een avontuurlijk jaar geweest'

Toen Van der Poel in het voorjaar van 2019 een trainingsschema opstelde voor zijn terugkeer in het topschaatsen na één seizoen pauze, begon hij met een belangrijk basisprincipe: Leuke trainingen zijn belangrijker dan efficiënte trainingen.

En dus deed de stayer ook de afgelopen maanden trainingen waar zijn concurrenten niet eens aan denken. Zo stond hij tot eind mei veel op ski's en probeerde hij aan het begin van de zomer in 82 uur zo'n 2.000 kilometer te fietsen van het noorden van Zweden naar het zuiden (die poging staakte hij na 24 uur en 670 kilometer).

"Het is een avontuurlijk jaar geweest qua trainingen", zegt Van der Poel met een lach. "Ik kon niet zoveel hardlopen door pijn in mijn bekken, waardoor de variatie in mijn trainingsprogramma niet zo groot was als ik hoopte. Maar alsnog was het een leuke voorbereiding op het seizoen, ik zoek altijd naar nieuwe manieren om te genieten."

'De wereldtitels hebben me rust gegeven'

Een (trainings)wedstrijd schaatsen, zoals bijna alle rijders doen in het najaar, paste niet in de voorbereiding van Van der Poel op het olympische seizoen. Hij rijdt daardoor vrijdag met de 5 kilometer in Tomaszów Mazowiecki zijn eerste race sinds zijn indrukwekkende wereldrecord op de 10 kilometer, op 14 februari bij de WK afstanden in Thialf.

"Mijn twee wereldtitels hebben twee dingen veranderd: ik heb een doel bereikt dat ik mijn hele leven al wilde bereiken en ik heb meer rust en vertrouwen. Vertrouwen in dat mijn manier, mijn trainingsprogramma, werkt."

De successen in Thialf zullen ook voor meer druk zorgen. Van der Poel werd in één klap een bekende sporter in Zweden, waar schaatsen geen grote sport is. "Ik denk dat ik daar tot nu toe goed mee omga. Ik schaats nog steeds voor mijn eigen plezier, niet voor anderen. Laten we kijken of ik dat nog een paar maanden kan volhouden, tot en met de Spelen van Peking."

Het wereldbekerseizoen begint vrijdag om 16.00 uur met de 500 meter voor vrouwen. De 5 kilometer voor mannen start om 18.05 uur.